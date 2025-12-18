El equipo madrileño inició esta temporada 2025-2026 jugando una nueva competición, la UEFA Conference League, lo que marca su regreso a un terreno que no le es desconocido, pues hace 25 años ya participaron por primera vez en la antigua Copa de la UEFA, llegando hasta los cuartos de final. ¿Podrá el equipo repetir esa hazaña o, incluso, superar esa ronda? Esa es la cuestión que ronda a los aficionados, quienes pueden seguir de cerca cada partido y consultar los resultados en directos de los eventos deportivos para no perderse ningún detalle de esta emocionante travesía.

Las últimas temporadas del Rayo Vallecano en primera división han ido de menos a más. Cuando volvió a la categoría de oro del fútbol español, allá por la temporada 21-22, el equipo logró mantenerse en la zona media durante dos temporadas consecutivas, gracias al gran trabajo que realizó Andoni Iraola al frente del conjunto madrileño. Tras su marcha al Bournemouth, Iñigo Pérez fue el encargado de sustituir al vasco al frente del equipo rayista, y no pudo hacerlo de la mejor manera. Cierto es que la primera temporada lograron salvarse de milagro, quedando décimos séptimos, pero nadie esperaba lo que iba a suceder al año siguiente.

Clasificación encaminada: la racha del Rayo Vallecano y el sueño de los octavos directos

El entrenador navarro logró terminar la temporada en la octava posición, devolviendo al equipo a Europa tras 25 años de ausencia. Practicando un fútbol elegante y directo, con jugadores como Isi Palazón, Álvaro García, Unai López o Pep Chavarría. Estos son algunos de los ejemplos de que, con trabajo y dedicación, todo se puede lograr.

La temporada europea 25-26 del “Eurorayo” comenzó en el mes de agosto a mediados de agosto, enfrentándose al Neman bielorruso, partido correspondiente a la fase previa de la Conference League. Los de Iñigo Pérez tenían una prueba de fuego para poder acceder a la fase regular de la competición, y la pasaron con nota: una victoria por la mínima en Bielorrusia, y un contundente cuatro a cero en la vuelta en Vallecas.

Ahora sí, volvía el “Eurorayo”. Comenzó esta andadura en casa, en Madrid, con una gran victoria ante el Shkënija, por dos goles a cero, con goles de Unai López y Fran Pérez, dando los primeros tres puntos. A este encuentro le siguió un empate ante el Häcken, un triunfo ante el Lech Poznan, y su primera derrota, ante el Slovan de Bratislava, por dos goles a uno. Tras este tropiezo, una victoria frente al Jagiellonia deja al equipo en una gran posición para lograr acceder, de manera directa, a la ronda de octavos de final, algo que es muy positivo, pues se ahorrarían el tener que jugar un partido extra.

Las posibilidades del Rayo Vallecano de seguir pasando rondas son muy altas, pues el equipo sabe perfectamente de su potencial, así como sus aficionados, que ven muy posible el poder llegar más allá, y superar ese registro de cuartos de final que lograron hace 25 temporadas.