El alcalde, Joaquín Villanova, y numerosos amigos, familiares y vecinos han acompañado al artista en el estreno de esta colección, formada por una treintena de pinturas y que podrá visitarse hasta el próximo 28 de marzo

Este jueves ha quedado inaugurada en la Sala Bryan Hartley Robinson de la Finca Municipal El Portón la primera exposición pictórica de este año en el recinto cultural. Se trata de ‘Mi Mediterráneo’ del pintor y artista granadino afincado en Alhaurín de la Torre, Francisco García Olmedo.

El alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Actividades en El Portón, Andrés García; el propio artista y muchos familiares, amigos y vecinos han acudido al acto para compartir con García Olmedo este día de enorme alegría para él.

El autor se ha mostrado muy orgulloso de la colección y de poder exponer en El Portón y «en mi pueblo de Alhaurín». García Olmedo nació en Granada pero vivió su infancia en Tetuán, donde comenzó su trayectoria profesional en el mundo de la publicidad. En 1964 regresó a Málaga para desarrollar su actividad en publicidad y Artes Gráficas. Ya jubilado, retomó con intensidad la pintura, dedicando todo su tiempo y dando lugar a una obra madura y profundamente personal.

La exposición, formada por una treintena de obras que representan paisajes, bodegones y retratos siguiendo la técnica del acrílico, podrá visitarse en el horario de apertura de la finca hasta el próximo 28 de marzo.

El regidor alhaurino ha destacado «la pasión y entrega» del artista “de gran corazón y buena persona”, a la pintura y la colección que expone ahora la ha calificado como «de una gran belleza con mucha luz”.