El nuevo establecimiento, ubicado en el CC La Capellanía, refuerza el compromiso social y solidario de la Fundación en la provincia de Málaga.

Los beneficios se destinarán íntegramente a cuidados paliativos gratuitos y al apoyo a pacientes y familias.

La Fundación Cudeca ha inaugurado hoy una nueva tienda benéfica Joan by Fundación Cudeca en Alhaurín de la Torre, situada en el Centro Comercial La Capellanía, en un acto que ha contado con la presencia de representantes institucionales, equipo profesional, voluntariado y personas colaboradoras de la entidad.

Esta nueva apertura supone un paso más en la expansión del proyecto Joan by Fundación Cudeca, un modelo solidario basado en la economía circular y la moda sostenible, cuyos beneficios se destinan íntegramente a ofrecer cuidados paliativos gratuitos a personas con enfermedades avanzadas y apoyo a sus familias.

La actividad de la Fundación en 2025 pone de relieve la importancia de este tipo de iniciativas solidarias en Alhaurín de la Torre. En lo que va de año, Cudeca ha atendido un total de 81 casos, ha gestionado 1.277 llamadas de atención y acompañamiento y ha realizado 227 visitas domiciliarias, cifras que reflejan la creciente demanda de cuidados paliativos y el impacto directo que tiene la colaboración ciudadana en la atención a pacientes y familias.

Durante el acto inaugural, desde la Fundación se ha destacado la importancia del respaldo institucional y ciudadano, subrayando que la presencia de autoridades y medios supone “un reconocimiento muy especial y un apoyo al trabajo diario que realizamos para mejorar la calidad de vida de pacientes y familias”.

Un espacio solidario para el municipio

La tienda Joan by Fundación Cudeca de Alhaurín de la Torre nace como un espacio abierto a la participación ciudadana, donde donar, comprar o colaborar se convierte en una forma directa de generar impacto social positivo. El establecimiento ofrece una cuidada selección de ropa, accesorios, complementos, libros y artículos de hogar de segunda mano en excelente estado, fomentando un consumo responsable y comprometido con la economía circular.

La tienda abre de lunes a sábado, de 10:00 a 14:00 horas, y ha sido posible gracias al compromiso y la generosidad de la comunidad local. Desde la Fundación se quiere agradecer especialmente la rápida implicación de las personas voluntarias que se inscribieron para colaborar desde el primer momento, demostrando una vez más el espíritu solidario que caracteriza a Alhaurín de la Torre.

El proyecto es posible gracias a la implicación del voluntariado y a la generosidad de las personas que donan artículos reutilizables, convirtiendo cada gesto solidario en atención, acompañamiento y cuidado al final de la vida.

Con esta nueva tienda, la Fundación Cudeca refuerza su presencia en la provincia y anima a la ciudadanía a seguir colaborando como voluntarios, donantes, socios o clientes solidarios, contribuyendo así a un modelo de atención basado en la dignidad, la humanidad y el compromiso con la vida.

Sobre la Fundación Cudeca

La Fundación Cudeca es una organización sin ánimo de lucro con sede en Málaga que, desde 1992, ofrece cuidados paliativos profesionales y totalmente gratuitos a personas con cáncer y otras enfermedades avanzadas, así como apoyo emocional y social a sus familias.

Cudeca aplica un modelo de atención integral y humanizada que no solo aborda los síntomas físicos, sino también el impacto psicológico, social y espiritual del final de la vida. Su experiencia y especialización la convierten en un referente en cuidados paliativos.

En 2024, la Fundación atendió a 1.934 pacientes y ofreció acompañamiento a casi 2.400 familiares, a través de programas multidisciplinares como la atención domiciliaria, la unidad de hospitalización, la rehabilitación, el apoyo psicosocial y el asesoramiento clínico.

Cudeca nació gracias a Joan Hunt, una mujer británica que, tras perder a su marido por cáncer, decidió crear en la Costa del Sol un modelo de atención que ofreciera dignidad, alivio y compañía en el tramo final de la vida. Desde entonces, más de 20.000 personas han recibido sus cuidados.

Para mantener esta atención, la Fundación prevé necesitar en 2025 un aproximado de 8 millones de euros, ya que solo una parte de su actividad está concertada con el sistema público de salud. El resto depende de donaciones, eventos solidarios, socios, la colaboración de más de 1.000 voluntarios… y de un recurso muy especial: las tiendas Joan by Fundación Cudeca, donde cada compra contribuye directamente a que más personas reciban cuidados paliativos dignos.

Porque, aunque no podemos añadir más días a la vida, sí podemos añadir vida a los días.