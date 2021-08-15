Actualización de datos Covid–19 Vacunas administradas en Andalucía a 14 de agosto:
|
Provincia
|
Dosis
administradas
|
Personas con al
menos una dosis
|
Personas con
pauta completa
|
Almería
|
950.545
|
539.630
|
460.121
|
Cádiz
|
1.662.809
|
939.414
|
801.372
|
Córdoba
|
1.096.729
|
612.339
|
530.430
|
Granada
|
1.219.446
|
691.474
|
598.236
|
Huelva
|
678.614
|
393.033
|
338.522
|
Jaén
|
868.198
|
495.173
|
421.838
|
Málaga
|
2.121.085
|
1.189.089
|
1.023.471
|
Sevilla
|
2.545.925
|
1.437.022
|
1.227.165
|
Total
Andalucía
|
11.143.351
(99,1% dosis recibidas)
|
6.297.174
(74,3% población) (84,5% > 12 años)
|
5.401.155
(63,8% población) (72,4% > 12 años)
* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.