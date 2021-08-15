Actualización de datos Covid19  Vacunas administradas en Andalucía a 14 de agosto:

Provincia

Dosis

administradas

Personas con al

menos una dosis

Personas con

pauta completa

Almería

950.545

539.630

460.121

Cádiz

1.662.809

939.414

801.372

Córdoba

1.096.729

612.339

530.430

Granada

1.219.446

691.474

598.236

Huelva

678.614

393.033

338.522

Jaén

868.198

495.173

421.838

Málaga

2.121.085

1.189.089

1.023.471

Sevilla

2.545.925

1.437.022

1.227.165

Total

Andalucía

11.143.351

(99,1% dosis recibidas)

6.297.174

(74,3% población) (84,5% > 12 años)

5.401.155

(63,8% población) (72,4% > 12 años)

* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.

