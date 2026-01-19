Miembros de la corporación y personal de la Diputación de Málaga han guardado hoy un minuto de silencio en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario que se produjo ayer por la tarde en Adamuz (Córdoba).

Con este gesto colectivo en señal de respeto y de apoyo tanto a las víctimas mortales como a todas las personas afectadas, que también se ha llevado a cabo a la entrada de todos los centros dependientes de la Diputación de Málaga, la institución provincial se suma a las muestras de dolor por esta tragedia.