El estudio, liderado desde un grupo de la Universidad de Málaga, muestra evidencia prometedora de que la administración de un compuesto polifenólico del AOVE a roedores con diabetes tipo 1 produce un efecto protector sobre el riñón.

El grupo de investigación traslacional en enfermedad cardiovascular, perteneciente al Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (IBIMA Plataforma BIONAND) ha llevado a cabo un estudio revolucionario que podría tener un impacto significativo en el manejo de las enfermedades renales en España. Los investigadores han descubierto posibles efectos protectores sobre el riñón, en uno de los polifenoles presente en el aceite de oliva virgen extra (AOVE), el 3′,4′-dihidroxifenilglicol (DHPG).

El trabajo que se ha publicado en la revista Nutrients está liderado por investigadores del grupo de Investigación traslacional en enfermedad cardiovascular, cuyo investigadores responsables son los Drs. José Antonio González Correa y José Pedro de la Cruz Cortés. Además, participan profesionales del Departamento de Farmacología de la Universidad de Málaga, del Instituto de la Grasa del CSIC, del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, del Hospital de la Axarquía y del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce.

La investigación se enfocó en analizar el impacto de este compuesto polifenólico en lesiones renales asociadas a la diabetes tipo 1, una condición que afecta a un gran número de personas en nuestro país. Las complicaciones a largo plazo de esta enfermedad, como las enfermedades renales, representan una carga significativa para los pacientes y el sistema de salud en España.

El estudio, llevado a cabo en roedores, reveló resultados prometedores en el que los animales diabéticos tratados con el compuesto polifenólico mostraron una reducción del estrés oxidativo y nitrosativo, así como un aumento en la producción de prostaciclina, un importante biomarcador para el mantenimiento de la función renal. Además, se observó una disminución en la excreción de proteínas en la orina y mejoras en los parámetros morfológicos de los glomérulos, indicadores clave del daño renal.

Los Drs. González Correa y De la Cruz Cortés, líderes del equipo de investigación de IBIMA Plataforma BIONAND, comentaron sobre los resultados obtenidos: «Nuestro estudio muestra evidencia prometedora de que la administración de DHPG a roedores con diabetes tipo 1 produce un efecto nefroprotector. Esto se debe probablemente a la suma de sus efectos antioxidantes, antinitrosativos y reguladores de la producción de prostaciclina. Además, cabe esperar, que la sinergia de este producto con otros compuestos polifenólicos, mejore la protección renal inducida por la diabetes mellitus”.

Estos hallazgos son un paso importante en la búsqueda de soluciones innovadoras para la prevención y el tratamiento de las enfermedades renales en España. Aunque se requiere más investigación para comprender completamente los mecanismos subyacentes y confirmar los resultados, el descubrimiento de un compuesto en el AOVE con potencial protector renal abre nuevas vías de investigación y desarrollo de terapias más efectivas y específicas.

Referencia del artículo: Rodriguez-Pérez MD, Santiago-Corral L, Ortega-Hombrados L, Verdugo C, Arrebola MM, Martín-Aurioles E, Fernández-Prior MÁ, Bermúdez-Oria A, De La Cruz JP, González-Correa JA. The Effect of the Extra Virgin Olive Oil Minor Phenolic Compound 3′,4′-Dihydroxyphenylglycol in Experimental Diabetic Kidney Disease. Nutrients. 2023 Jan 11;15(2):377. doi: 10.3390/nu15020377. PMID: 36678248; PMCID: PMC9866567.