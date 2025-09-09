(Izquierda Unida) Morillas: “El Partido Popular, que gobierna tanto en la Diputación de Málaga como en varios Ayuntamientos de la provincia, como los de Málaga y Mijas, localidades de las que son vecinos los activistas malagueños que participan en la Flotilla, no puede permanecer impasible ante el ataque que Israel ha perpetrado esta noche sobre la embarcación Familia. Debe condenarlo inmediatamente”.

La coordinadora provincial de IU en Málaga, Toni Morillas, denuncia que “hoy hemos amanecido con la preocupante noticia del ataque por parte de Israel a una de las embarcaciones de la Flotilla Global Sumud en el puerto tunecino de Sidi Bou Said. El Gobierno de España y la comunidad internacional tienen la obligación de proteger a quienes están defendiendo los derechos humanos y han sido calificados como objetivo terrorista por parte de Israel”.

Además, Morillas, ha afeado al Partido Popular que “continúe negando el genocidio en Palestina como hizo ayer el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. El PP debe de dejar de mirar para otro lado y ser cómplice del Estado criminal de Israel”. La coordinador provincial de IU ha señalado que “el Partido Popular, que gobierna tanto en la Diputación de Málaga como en varios Ayuntamientos de la provincia, como los de Málaga y Mijas, localidades de las que son vecinos los activistas malagueños que participan en la Flotilla, no puede permanecer impasible ante el ataque que Israel ha perpetrado esta noche sobre la embarcación Familia. Debe condenarlo inmediatamente”.

Morillas recuerda que “lo que pretende esta Flotilla es una tarea que debería enorgullecernos. Tratan de romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria a una población que está siendo exterminada con bombardeos y con la hambruna como arma de guerra. Lo que se está cometiendo es un genocidio y para nosotras es un auténtico orgullo que los activistas malagueños Manuel García y Rafael Borrego, ambos militantes de IU Málaga, se hayan embarcado y estén poniendo el cuerpo para tratar de impedir el mayor genocidio del siglo XXI”.

Por último, la coordinadora de IU Málaga alerta que “tras la orden ejecutada por Netanyahu de evacuar toda la ciudad de Gaza de manera inminente, la situación solo puede empeorar y las escenas que vamos a ver serán dramáticas, por lo que no hay tiempo que perder y la respuesta de todas las instituciones han de ser inmediatas ya que son miles las vidas que están en riesgo, también la de los activistas de la Flotilla”.