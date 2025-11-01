El ya tradicional pasaje del terror que se organiza en colaboración con la asociación de los Corresponsales Juveniles ha sido todo un éxito, al que se ha sumado otra concurrida fiesta sin alcohol en el salón de actos

Las celebraciones de Halloween se han vivido de manera multitudinaria este viernes, 31 de octubre, en Alhaurín de la Torre y en la Casa de la Juventud se han celebrado dos eventos muy concurridos organizados por el Área de Juventud en colaboración con la asociación Corresponsales Juveniles.

En primer lugar ha tenido lugar el ya habitual pasaje del terror inspirado este año en ‘Darkbuster’, y que ha supuesto que las instalaciones de la Casa de la Juventud presentasen un aspecto irreconocible gracias al gran trabajo realizado por todos los integrantes de Corresponsales Juveniles, quienes han dado vida a los terroríficos personajes que han formado parte del pasaje que ha contado con una cuidada decoración que ha añadido aún más espectacularidad al recorrido.

El alcalde, Joaquín Villanova; acompañado de la concejala de Juventud, Iraya Villalba, y otros ediles de la Corporación Municipal, ha efectuado el recorrido y ha podido comprobar el gran trabajo realizado por todos los que han formado parte del mismo.

A su vez, en el Salón de Usos Múltiples de la misma Casa de la Juventud ha tenido lugar una divertida fiesta de La Hoguera con la temática de Halloween a la que han acudido centenares de chicos y chicas entre 12 y 17 años caracterizados para la ocasión. Como es habitual en este tipo de fiestas, no ha habido alcohol y ha contado con mucha música con DJ, espacios de juegos y un lugar para hacer selfies y fotos, así como servicio de guardarropa.

Iraya Villalba ha afirmado que han sido muchos días de intenso trabajo por parte de todos los miembros de su área y de Corresponsales Juveniles para preparar y organizar una de las principales actividades y la más multitudinaria de cuantas llevan a cabo en el año. Ha dado las gracias por ello a la asociación juvenil que preside Andrea Reina y se ha felicitado de la respuesta de los jóvenes alhaurinos y las familias en general por su entrega y comportamiento ejemplar.