(APM) La Asociación de la Prensa de Málaga (APM), la Demarcación Territorial del Colegio de Periodistas de Andalucía en Málaga (CPPAM) y el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) convocan una concentración este jueves 23 de noviembre, a las 11.30h. en la plaza de la Merced, junto al obelisco del general Torrijos, contra el asesinato de periodistas y trabajadores de medios en Gaza.

Asistirán en representación de los tres colectivos periodísticos, Elena Blanco Castilla, presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga; Teresa Santos, presidenta del Colegio de Periodistas de Andalucía en Málaga y Luis Fernando Prieto, responsable provincial del Sindicato de Periodistas de Andalucía.

Hacemos un llamamiento a los compañeros y compañeras de profesión para que acudan a esta concentración, donde la Asociación de la Prensa de Málaga denunciará también el acoso e insultos que sufren los periodistas, cámaras y fotógrafos en las protestas contra la ley de amnistía.

Plaza de la Merced

Jueves, 23 noviembre

11.30h.

Más información: apm@aprensamalaga.com | 649 753 607