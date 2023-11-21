Justicia transfiere a los colegios profesionales las retribuciones por las guardias y asistencias realizadas entre julio y septiembre

Los colegios profesionales de abogados y procuradores ya han recibido de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública 2.320.040,09 euros correspondientes al pago de la asistencia jurídica gratuita prestada por estos profesionales en Málaga durante el tercer trimestre. El abono se ha realizado en menos de 15 días hábiles desde que las certificaciones fueron entregadas a la Junta, trámite para el que los colegios han contado con todo el mes de octubre.

Del total abonado, la mayor parte, más de 2,1 millones de euros, se destina a sufragar los servicios prestados entre abril y junio por los letrados. En concreto, al Colegio de Abogados de Málaga ha recibido 2.101.478,77 euros (1.351.597,77 euros por la asistencia de sus profesionales en el turno de oficio y 749.881 euros por las guardias). El de Antequera recibe 82.409,1 euros (37.854,10 para sufragar los servicios prestados en el turno de oficio y 44.555 euros por las guardias).

Por su parte, a los procuradores les corresponde un total de 136.152,22 euros, por su trabajo en el turno de oficio. Por colegios, el de Málaga recibe 130.619,42 euros y el de Antequera 5.532,80 euros.

Las retribuciones por las guardias se incrementaron a principios de año entre un 20 y un 60% tras la entrada en vigor de la nueva orden reguladora de las mismas, aprobada el año pasado y aplicada desde enero. Además, se han aumentado las guardias autorizadas a los colegios de abogados, especialmente para el turno de violencia de género.

Las cuantías que reciben los profesionales por el turno de oficio también han sido incrementadas en un 4% mientras se elaboraba la nueva orden de módulos y bases que actualizará estas cuantías, que están congeladas desde 2009. El texto, consensuado con los colegios profesionales, ya ha sido aprobado y entrará en vigor el 1 de enero de 2024.

La delegada territorial de Justicia, Teresa Pardo, ha destacado el “esfuerzo de la Consejería por incrementar las compensaciones en hasta un 20% a los abogados y procuradores del sistema de Justicia Gratuita, que hacen una labor social fundamental para garantizar el acceso a la Justicia de todos los ciudadanos independientemente de sus recursos económicos”.

Además, ha recordado que la pasada legislatura, la Consejería de Justicia ya realizó cambios en la fórmula de pago para agilizarla. “Hasta entonces todos los abogados y procuradores debían esperar hasta que se subsanaran los requerimientos a las certificaciones que presentaban alguna deficiencia para poder cobrar”, ha explicado Pardo.

Ahora, se pagan en un primer plazo todas las certificaciones correctas, “que son la mayoría”, y en un segundo plazo aquellas que tienen que corregir algo en la documentación. Ello permite que los Consejos andaluces de Colegios de Abogados y Procuradores reciban el grueso del dinero en apenas dos semanas desde que presentan las certificaciones de cada trimestre (tienen de plazo un mes).