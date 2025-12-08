La iniciativa, a cargo del centro Sendero del Alma, ha combinado técnicas de relajación con la sonoridad del gong y los cuencos tibetanos. El día 21 tendrá lugar también un festival de yoga gratuito

Este domingo la Casa de la Juventud ha acogido un taller de meditación llamado ‘La liberación del ser’ que ha combinado la sonoridad del Gong y los cuencos tibetanos. La cita ha estado organizada por el centro Sendero del Alma, que conducen los jóvenes Daniel Gutiérrez y Javier Pedraza, en colaboración con el Área de Juventud que dirige Iraya Villalba, y ha sido todo un éxito.

Este taller, que ha estado abierto a personas de todas las edades, ha buscado ofrecer un espacio de conexión interior en el que los participantes «sueltan patrones que bloquean el desarrollo personal y reconectan con su verdadero camino”, según explicaron los organizadores durante la presentación del evento.

La sesión ha empleado técnicas de meditación acompañadas de instrumentos ancestrales cuya vibración favorece la relajación profunda.

La edil de Juventud ha acudido a la cita y ha destacado el carácter familiar del evento y la necesidad de espacios como este «para poder alejarnos de nuestro día a día y el estrés que está conllevando» incentivando, de esta manera, prácticas de vida saludable y accesible para los jóvenes y en general toda la población.

Villalba ha felicitado a sus promotores y ha asegurado que cuentan con todo el apoyo de su área para eventos como este.

De hecho el próximo 21 de diciembre tendrá lugar en el mismo espacio el I Festival de Yoga, de 10:30 a 13:00 horas. El evento, gratuito y abierto al público, está dirigido a todas las personas interesadas en iniciarse o profundizar en la práctica del yoga.

La jornada ofrecerá una experiencia integral, con un programa que incluye diversas modalidades: hatha yoga, yoga suave, yin yoga, kundalini yoga y meditación, permitiendo la participación de personas de todos los niveles, desde principiantes hasta practicantes habituales.