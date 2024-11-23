La cita, que ha tenido lugar en el Centro Social de Viñagrande y contaba con la colaboración del Área de Asuntos Sociales, se ha hecho coincidir con varios talleres y actividades por el Día de los Derechos de la Infancia

El Centro Social de Viñagrande ha acogido este viernes la primera Merendilla Intercultural de Alhaurín de la Torre, que ha organizado la Asociación Eo Eo con la colaboración del Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, y en la que también se han involucrado las asociaciones Codenaf, la de Viñagrande y las asociaciones locales de mujeres.

Esta jornada también ha servido como cita para conmemorar el Día Mundial de la Infancia con actividades, juegos y talleres para los más pequeños. Durante la merienda, los participantes elaboraron “in situ” las comidas para degustarlas. Se creó un espacio de convivencia en el que las distintas culturas se unieron a través de la cocina creando un diálogo y favoreciendo la inclusión social. Los ingredientes los aportó el Área de Asuntos Sociales.

El presidente de la Asociación Eo Eo, Antonio Pérez, apuntó la buena acogida en esta primera edición, a la que acudieron representantes de la comunidad marroquí, argentina, española y también venezolana. Asimismo, hizo hincapié en la importancia de apostar por la “interculturalidad” y por la inclusión.