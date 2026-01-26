Antonio Heredia Bayona, Electro Cuenca, Álvaro Calafat, el Grupo Parroquial de Jesús Caído y la Virgen Amargura y el antiguo grupo de baile de la propia asociación organizadora son los galardonados de esta 30ª edición. El acto comienza a las 18 horas en la Casa de la Juventud

La gala de los premios Alhaurinos del Año que organiza la Asociación Folclórico-Cultural Solera de Alhaurín de la Torre cumple ya 30 ediciones. El acto, en el que colabora el Ayuntamiento a través de distintas áreas, tendrá lugar este próximo sábado, 31 de enero, en la Casa de la Juventud, a partir de las 18.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Se trata de un evento ya clásico dentro de la agenda de Alhaurín con el que esta histórica asociación local rinde homenaje cada año a personas, empresas e instituciones por su trabajo, esfuerzo, dedicación y vínculos con la localidad desde el punto de vista social, cultural o económico.

En esta ocasión, el premio Alhaurino del Año ha recaído en el científico y profesor universitario Antonio Heredia Bayona, impulsor y coordinador del Ciclo de Conciertos de Música de Cámara de Alhaurín que se viene celebrando en el municipio desde hace ya más de dos décadas. Como Empresa del Año será reconocida Electro Cuenca, negocio con 45 años de experiencia en el sector de los electrodomésticos y las comunicaciones.

El Colectivo del Año es el Grupo Parroquial de Jesús Caído y María Santísima de la Amargura y el galardón Amigo con Solera será para el antiguo grupo de baile de la propia asociación Solera. Por último, en la categoría de Joven Promesa Alhaurina, la más reciente de estos premios, el homenaje será para el diseñador de moda Álvaro Calafat.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PREMIADOS

‘AMIGO CON SOLERA’ 2025

ANTIGUO GRUPO DE BAILE SOLERA

Rosa Lopez Morales

María de mar López Morales

Natalia María Tomé González

Mavi Vázquez García

María Rivera Gonzáles

Lidia Domínguez Millán

Aroa Gómez Balbuena

Aida García Díaz

María Serón Zea

Virginia Aguilar Ruiz

Graciela Arcos Fernández

Itziar Zuazu Fernández

Tamara Lina Sánchez Bernal

Zaira María Fernández Pérez

María Inmaculada Aguilera Sierra

Un reconocimiento que se otorga por la gran dedicación a la Asociación Folclórico-Cultural Solera, demostrada desde muy jóvenes. Con sus bailes, siempre altruistas y llenos de entusiasmo, han contribuido a engrandecerla a lo largo del tiempo. Con la misma ilusión, regresaron tras un breve impasse para participar en el 35.º aniversario de la Asociación.

JOVEN PROMESA ALHAURINA 2025

DON ÁLVARO CALAFAT

Un reconocimiento que se otorga por la destacada trayectoria en el ámbito de la moda y por su labor como diseñador joven y vitalista, cuya dedicación ha llevado a convertirle en un apasionado del diseño de moda, con unas colecciones presentadas con gran éxito, caracterizadas por un profundo simbolismo y alta calidad, y que buscan, a través de la artesanía, rescatar los valores auténticos de la calle. Gracias a este enfoque, y a pesar de la corta edad, ha logrado conquistar las pasarelas de Madrid y Barcelona y sentar las bases de la marca Álvaro Calafat.

COLECTIVO DEL AÑO 2025

GRUPO PARROQUIAL DE JESÚS CAÍDO DEL PASO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA AMARGURA

Responsable: Don José Manuel Gutiérrez Domínguez.

Un reconocimiento que se otorga por su devoción hacia sus titulares, Jesús Caído y la Virgen de la Amargura, así como por su destacada trayectoria como grupo parroquial y futura cofradía, constituyendo todo un ejemplo de religiosidad, servicio y fraternidad como hermanos en Cristo.

EMPRESA DEL AÑO 2025

ELECTRO CUENCA

Un reconocimiento otorgado por los más de 45 años de experiencia en el sector de los electrodomésticos, las telecomunicaciones y el servicio técnico —incluidas reparaciones y montajes—, como empresa familiar caracterizada por una atención al público exquisita. La amabilidad, la confianza, la relación calidad-precio y la atención postventa constituyen los principales valores de su actividad comercial.

ALHAURINO DEL AÑO 2025

DON ANTONIO HEREDIA BAYONA

Un reconocimiento que se otorga por su gran trayectoria profesional y cultural: por una parte, como científico en su cátedra de Bioquímica Molecular, por otra, como humanista y difusor cultural, faceta que ha quedado plasmada a través de su revista Paradigma. Asimismo, su vinculación con Alhaurín de la Torre está ligada a su relación con la música clásica, especialmente mediante un gran proyecto: el ciclo de música de cámara que, a lo largo de más de 20 años, ha venido desarrollando y coordinando como director con total dedicación, convirtiéndose en uno de los ciclos más longevos de Andalucía.