Tendrá lugar del 2 al 17 de marzo de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00. Las plazas son limitadas y quienes lo completen recibirán 528 €. Los requisitos son tener entre 18 y 29 años y estar dado de alta en el SAE y en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Nueva oportunidad de formación para los jóvenes de Alhaurín de la Torre. El alcalde, Joaquín Villanova; la concejala de Juventud, Iraya Villalba, y responsables de la empresa Coteme (Consultores Técnicos Medioambientales), han presentado un curso gratuito sobre prevención de riesgos laborales y primeros auxilios, que se desarrollará del 2 al 17 de marzo en la Casa de la Juventud en horario de mañana (de 9.00 a 14.00 horas).

Es gratuito e incluye un incentivo económico de 528 euros por la participación. Se trata de una iniciativa enmarcada dentro del llamado Programa T-Acompañamos del SAE (Servicio Andaluz de Empleo), en el marco a su vez del Plan de Empleo Juvenil 2024-25 que co-financia el Fondo Social Europeo.

Va dirigido concretamente a personas de entre 18 y 29 años de edad, quienes deben estar inscritas en el SAE como demandantes de empleo no ocupadas y registradas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, un sencillo trámite este último que se puede formalizar en la propia Casa de la Juventud.

El curso ofrece, además de la formación en sí, orientación laboral especializada y acompañamiento hacia la inserción laboral. Para más información e inscripciones pueden contactar con el número de teléfono 652 37 43 56.

La concejala de Juventud, Iraya Villalba, ha animado a los jóvenes de esa franja de edad y que cumplan los requisitos a que se apunten y aprovechen esta oportunidad para formarse en un sector con futuro y buenas oportunidades para conseguir un empleo. Las plazas son limitadas.