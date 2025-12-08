La puesta en escena, que se remonta al año 2002, se ha llevado a cabo en la antigua alquería del Conde de Molina, con la tradicional cuerda de presos

Este domingo, la figura del general liberal José María Torrijos y su grupo de compañeros de infortunio han vuelto a ser recordados en la antigua alquería de Mollina, en Torrealquería, con la representación de su apresamiento y la famosa cuerda de presos llevada a cabo por la Asociación Torrijos 1831 en colaboración con el Área de Patrimonio Histórico, así como otros colectivos de Grazalema o Estepona.

Este acto, un clásico ya en estas fechas que se celebra desde 2002, ha contado con la presencia de un buen número de miembros de la asociación, que han recreado los papeles de los protagonistas de aquellos días en los que Torrijos pasó por la localidad. Vecinos y representantes institucionales han presenciado la recreación en la que los personajes han contado con el vestuario similar al de las personalidades y, además, han depositado una corona de flores allí en su recuerdo.

El concejal de Cultura, Manuel López, y representantes vecinales de Torrealquería han disfrutado de la recreación. López ha dedicado unas palabras de recuerdo a Torrijos y ha destacado la labor de la asociación en todos estos años por mantener viva la figura de Torrijos y su paso por Alhaurín de la Torre con la impronta que quedó en Torrealquería.

Igualmente ha tenido unas palabras de elogio a la Constitución Española a la que también se homenajea junto a Torrijos.

La cuerda de presos fue uno de los momentos más delicados y dolorosos de aquellos días y ha sido de las escenas más valoradas por los presentes.