El alcalde quiso acompañar a los participantes en este encuentro para felicitar la Navidad y despedir el primer trimestre del año. En el curso están apuntadas unas 80 personas

El curso de español para extranjeros ha celebrado una entrañable merienda de Navidad en el Centro de la Mujer, como broche final al primer trimestre del año. Alrededor de 80 alumnos forman parte de este curso, y esta merienda sirvió como espacio de convivencia y celebración tras varios meses de aprendizaje.

La actividad se desarrolló en un ambiente cercano y festivo, en el que el alumnado pudo compartir experiencias, reforzar lazos y poner en práctica el idioma en un contexto distendido.

La merienda simbolizó además el reconocimiento al esfuerzo realizado durante el trimestre y el espíritu de integración que caracteriza a este curso.

El alcalde, Joaquín Villanova, quiso sumarse a la cita para compartir este momento. Durante el encuentro, destacaron la importancia de este tipo de iniciativas formativas y sociales, que favorecen la inclusión, el aprendizaje del idioma y la convivencia intercultural en Alhaurín de la Torre.