El alcalde y varios ediles acuden al estreno del montaje navideño, que contó con la amenización del coro Alma Morá

La Asociación Casa Regional de Ceuta en Alhaurín de la Torre inauguró ayer por la tarde su tradicional Belén Navideño, en lo que fue su novena edición. La entidad que preside Pedro Contreras llevó a cabo este evento en su sede de la calle Málaga, 8 local 5 y a ella asistió un buen número de personas, entre ellas, el alcalde, Joaquín Villanova, y concejales de la Corporación Municipal así como un representante de la Federación Malagueña de Peñas.

La dirección del proyecto belenístico ha estado a cargo de María Rosa Contreras y cuenta con distintas escenas incluido el Nacimiento. Como novedad este año se han incorporado cuatro nuevas figuras, el fondo decorativo y el corcho que rodea todo el montaje. Se podrá visitar hasta el día del Callejea -24 de enero-, de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas y por las mañanas con cita previa en el teléfono 607 75 50 35. Solo el año pasado más de 2.500 personas pasaron por el mismo.

El estreno del belén con la actuación del coro Alma Morá que puso los sones a la tarde con un repertorio de villancicos.

Villanova valoró muy positivamente el trabajo realizado por la Casa de Ceuta con este Belén y animó a alhaurinos y visitantes a contemplarlo y poder ver el inmenso trabajo que hay detrás.

El presidente de la Casa Regional de Ceuta, Pedro Contreras, agradeció la colaboración de numerosas empresas para la realización del Belén e hizo un llamamiento a todos los ciudadanos para que lo visiten y compartan un rato en estos días de Navidad.