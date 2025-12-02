A las 17 está prevista la inauguración del Belén Municipal en la plaza de la Concepción, con la actuación de la Pastoral San Juan, y desde las 17.30 horas los actos se trasladan a la plaza de España, con una zambomba de Encarni Navarro

Alhaurín de la Torre se prepara para vivir una tarde cargada de tradición, música y ambiente festivo con motivo del encendido oficial de las luces de Navidad, que tendrá lugar el próximo 5 de diciembre. El municipio, que cada año convierte esta cita en uno de los momentos más esperados por vecinos y visitantes, ha organizado un completo programa de actividades para inaugurar de manera solemne la temporada navideña.

La jornada comenzará a las 17:00 horas en la plaza de la Iglesia, donde se celebrará la inauguración del Belén Municipal. Este nacimiento, elaborado con esmero y visitado por miles de personas durante las fiestas, se ha convertido en una de las señas de identidad de la Navidad alhaurina. El acto reunirá a autoridades y a vecinos en general, y se contará con las actuaciones de la Pastoral San Juan.

A partir de las 17:30 horas, la actividad se trasladará a la plaza de España, que empezará a amenizar el ambiente navideño con música en directo. La reconocida artista Encarni Navarro será la encargada de amenizar la tarde con su zambomba navideña, un formato tradicional andaluz que combina villancicos, flamenco y ritmos festivos. Su actuación servirá como antesala del gran momento que cada año llena la plaza de vecinos y familias: el encendido del alumbrado navideño.

El momento culminante llegará con el encendido de las luces, que transformará las calles del municipio en un escenario lleno de color, brillo y espíritu navideño. El Ayuntamiento ha apostado una vez más por un alumbrado vistoso y sostenible, pensado para atraer visitantes y dinamizar el comercio local durante toda la campaña.

Además, como parte de la programación especial, se presentará oficialmente el vídeo promocional “Alhaurín de la Torre cree en la Navidad”, una pieza audiovisual que recoge la esencia, la ilusión y las tradiciones que caracterizan estas fechas en la localidad. El objetivo es reforzar la imagen navideña del municipio y transmitir el orgullo y la implicación con la que se vive la Navidad en Alhaurín.

Alhaurín de la Torre dará el pistoletazo de salida a unas fiestas que volverán a llenar las calles de actividades, encuentros y momentos para disfrutar en familia. El Ayuntamiento invita a toda la ciudadanía a sumarse a estos actos iniciales que, un año más, marcarán el inicio de la Navidad en el municipio.