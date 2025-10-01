El encuentro ha servido para coordinar futuros proyectos con esta organización, que se dedica a proteger y promover el bienestar de la infancia y la familia, especialmente para menores en situación de desamparo o en riesgo social

La concejala de Asuntos Sociales e Igualdad, María del Carmen Molina, ha mantenido un encuentro de trabajo para coordinar nuevos proyectos con responsables en el municipio de la Fundación Hogar Abierto, cuyo objetivo es proteger y promover el bienestar de la infancia y la familia en el caso de menores en situación de desamparo o riesgo social.

Hogar Abierto cuenta con más de veinticinco años de trayectoria y entre sus objetivos específicos están el promover el acogimiento familiar de niños y niñas que no pueden convivir con su familia biológica, proporcionándoles una vida familiar temporal con una familia de acogida a través del Programa de Acogimiento Familiar de Menores con el que cuentan en colaboración con la Junta de Andalucía.

También tiene como objetivo concienciar a la sociedad sobre la importancia de estos acogimientos y aumentar el número de familias acogedoras ofreciendo información y apoyo a esta familias a la vez que con ello se promueve la integración social y emocional de los menores que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Desde el Área de Asuntos Sociales trabajan estrechamente con ellos para facilitar su labor y dar a conocer a la sociedad alhaurina los proyectos de la fundación.