Carmen Crespo destaca que “el adelanto de la PAC es fundamental” para el campo y lamenta que Andalucía pierda 100M€ anuales

Apuesta por aprovechar todas las posibilidades para dar liquidez al sector e insiste en que se considere la agricultura y ganadería ecológicas como ecoesquema ‘per se’

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha aprovechado su participación en el pleno del Parlamento de Andalucía para dar “una buena noticia” a los profesionales del sector agrario andaluz relativa al adelanto de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). “A partir del 16 de octubre, como hemos pedido desde Andalucía, se va a inyectar a los productores el 70% del importe de las ayudas concedidas”, ha afirmado Crespo, concretando que se trata de un montante de 750 millones de euros que suponen un gran respaldo para el sector “por la situación de sequía que vienen sufriendo”. “El adelanto de la PAC es fundamental para los profesionales del campo”, ha recalcado.

Por otro lado, la responsable de Agricultura ha lamentado “la mala noticia de que, como decíamos en esta Cámara, la PAC pierde en Andalucía 100 millones de euros anuales”. Esta cantidad se eleva, como ha explicado la propia consejera, a 500 millones de euros en todo el período de aplicación de la nueva política europea. Carmen Crespo ha explicado que el informe sobre el cobro de las ayudas de la PAC en Andalucía confirma que, “aunque hemos evitado que quiten a los productores 1.500 millones de euros como querían, el sector agrario andaluz ha quedado con una pérdida de 500 millones de euros para este período”.

En respuesta a una pregunta parlamentaria sobre medidas de flexibilización para apoyar a los productores andaluces, la consejera ha recordado que “el campo lo está pasando mal con la sequía y, por este motivo, es preciso llegar al máximo posible de simplificación para que puedan cobrar la PAC y las ayudas agroambientales”. “Hay que aprovechar las posibilidades económicas que tengamos para inyectar liquidez al sector”, ha añadido Carmen Crespo, que ha desgranado algunas de las actuaciones que ha llevado a cabo el Gobierno andaluz para facilitar a los agricultores y ganaderos el acceso a las subvenciones europeas a pesar de las dificultades que conlleva la escasez de lluvias.

A modo de ejemplo, la responsable de Agricultura ha recordado que se ha incluido en las ayudas agroambientales a la vaca retinta, el período mínimo de pastoreo extensivo se ha reducido de 120 a 90 días y se ha aumentado al 40% la superficie máxima que puede representar el barbecho respecto a la extensión de cultivo de las explotaciones agrícolas.

Además, Carmen Crespo ha insistido de nuevo en la importancia de que las prácticas de agricultura y ganadería ecológicas se consideren “un ecoesquema ‘per se’” y ha afirmado que desde el Gobierno andaluz se ha vuelto a solicitar al Estado que así sea.