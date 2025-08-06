Es el cuarto plan de refuerzo de firmes, que se llevará a cabo en 18 carreteras y cuyas obras contemplan corregir deformaciones de la calzada y subsanar las deficiencias del drenaje de las vías

Francisco Salado incide en el esfuerzo que realiza la institución para facilitar la movilidad en el interior garantizando la seguridad vial

Se realizarán actuaciones en las comarcas de la Axarquía, Antequera, Sierra Norte, Serranía de Ronda, Sierra de las Nieves y Valle del Guadalhorce

La Diputación de Málaga ha adjudicado por 5.248.158,24 euros las obras del cuarto plan de refuerzo de firmes de carreteras de la red viaria provincial. Se actuará en un total de 63 kilómetros de 18 carreteras de las comarcas de la Axarquía, Antequera, Serranía de Ronda, Sierra de las Nieves y Valle del Guadalhorce, que comunican o que sirven de acceso a 22 municipios.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha informado hoy sobre la adjudicación de las obras, divididas en 18 lotes, que se ejecutarán entre septiembre y diciembre.

Salado ha subrayado que la mejora de la red viaria provincial es una preocupación constante del equipo de gobierno, que apuesta por mejorar la movilidad entre los pueblos del interior, para lo que dedica entre 14 y 18 millones de euros cada año en obras. Y ha recalcado que se trata de facilitar los desplazamientos de sus vecinos y la instalación y ubicación de empresas y negocios en los pueblos, así como de luchar contra la despoblación.

“Es una prioridad -ha añadido- mantener en buen estado los 860 kilómetros de las 118 carreteras que son de nuestra competencia, garantizando así la seguridad vial. Y, por eso, en los últimos años, además de las obras de arreglo estructural de diversas carreteras, hemos puesto en marcha planes de refuerzo de firme para solventar deficiencias tanto de carácter superficial, ya sea por pavimento cuarteado, con fisuras o deslizante, como corrección de baches o deformaciones de la calzada”.

En este sentido, Francisco Salado ha explicado que el cuarto plan de refuerzo de firmes, cuyas obras se licitaron por 6.697.000 euros y se han adjudicado por 5.248.158,24 euros, consistirán, en la mayoría de los casos, en el extendido de una o dos capas de aglomerado, que permitirá una mejora en la seguridad vial y dará mayor comodidad a la circulación de los usuarios.

Igualmente, en aquellos tramos que existen deficiencias en el drenaje de las carreteras, se van a ejecutar cunetas hormigonadas para facilitar el desagüe y evacuación del agua de lluvia.

Carreteras incluidas en el nuevo plan

En la Axarquía se actuará en seis carreteras cuyas obras se han adjudicado por casi 1,6 millones de euros. Se trata de la MA-3116, de acceso a Benamocarra; la MA-3119, entre Benagalbón y Moclinejo; la MA-3120, de acceso a Almayate; la MA-4104, de acceso a Alcaucín; la MA-4108, entre Salares y Árchez; y la MA-5104, de acceso a Árchez desde la A-7206.

También se realizarán arreglos en cinco vías de la comarca de Antequera y la Sierra Norte por algo más de dos millones de euros. La MA-3403, entre Villanueva de la Concepción y Almogía; la MA-5408, desde la N-331 hasta la pedanía antequerana de Cartaojal; la MA-6414, de acceso a Villanueva de Algaidas desde la N-331; la MA-6415, de la N-331 a Alameda); y la MA-3404, de Casabermeja a la A-7075.

Así mismo, se actuará en otras cinco carreteras de la Serranía de Ronda y Sierra de las Nieves, obras adjudicadas por 1,2 millones de euros. La MA-5400, entre El Burgo y Serrato; la MA-7304, de acceso a Igualeja desde la A-397; la MA-8303, acceso a Benarrabá desde la A-369; la MA-8401, de Benaoján a Cortes de la Frontera; y la MA-8403, acceso a Montejaque desde la A-374.

Y, por último, en el Valle del Guadalhorce se han adjudicado por 400.000 euros las obras para el arreglo de la MA-3300, entre Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande; y la MA-4401, de Valle de Abdalajís a Las Angosturas.

El presidente de la Diputación ha recalcado que, cuando concluya este nuevo plan, se habrá actuado en 59 carreteras (lo que supone la mitad de la red provincial), mejorando 216 kilómetros (la cuarta parte del trazado de todas las vías), con una inversión total de 18,5 millones de euros.