Las enfermedades alérgicas y el asma están imponiendo una carga económica asombrosa a Europa, afectando no solo a los sistemas de salud, sino también a la productividad social y, de manera directa, a los bolsillos de millones de familias. Un estudio pionero, el primero en su tipo basado en el registro paneuropeo HEAD (Health Economics of Allergic Diseases), revela la magnitud de este desafío, cuantificando en más de 1.500 euros anuales por paciente el coste promedio de estas condiciones crónicas.

Este análisis exhaustivo, impulsado por la European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), que preside la Prof. María José Torres Jaén, en colaboración con sociedades nacionales de alergia, el Hospital Regional Universitario de Málaga e IBIMA Plataforma BIONAND ha recolectado datos de 778 adultos y niños con rinitis alérgica, asma, dermatitis atópica y alergia alimentaria en Bélgica, Italia, Rumanía y España, abarcando el período previo a la pandemia de COVID-19 (2018-2019) para asegurar la validez de los hallazgos.

Un drenaje silencioso para los sistemas de salud y las familias

El estudio liderado por profesionales del grupo de Alergias del hospital Regional Universitario de Málaga e IBIMA Plataforma BIONAND desvela que la mayor parte de esta carga recae directamente en los sistemas públicos de salud, con un promedio de 1.329€ por paciente al año, lo que representa un significativo 88,8% del coste total. Los principales motores de estos gastos son los tratamientos (546,89€) y las visitas a especialistas (222,01€), destacando la necesidad de optimizar las vías asistenciales. Aunque las visitas a psicología suponen un coste mínimo (6,23 €), esto refleja probablemente las dificultades económicas de las familias para acceder a este recurso por cuenta propia. No obstante, el estudio pone de relieve la importancia de garantizar una atención psicológica adecuada, fundamental para abordar la carga emocional asociada a estas enfermedades.

Pero la factura no solo la paga el sistema. Las familias y los propios pacientes asumen una parte considerable a través de gastos de bolsillo, que promedian 201,56€ anuales, constituyendo el 13,2% del coste total- Estos incluyen desde medicamentos no reembolsados (118,74€) hasta costes de control ambiental en el hogar (25,56€) y transporte a centros especializados (23,11€). Es de destacar que las enfermedades alérgicas están parcialmente determinadas por factores genéticos, por lo que es habitual que varios miembros de una misma familia estén afectados simultáneamente. Estas circunstancias determinan un desafío financiero significativo, afectando potencialmente la adherencia al tratamiento y la calidad de vida.

El impacto invisible: pérdidas en la productividad y la educación

Más allá de los costes monetarios directos, las enfermedades alérgicas y el asma provocan una importante pérdida de productividad, que representa el 2,6% del coste total. Los adultos pierden en promedio 1,61 días de trabajo al año, mientras que el impacto en la infancia es aún más preocupante: los niños pierden una media de 6,81 días de escuela al año. Además, los cuidadores familiares asumen una carga adicional de 1,57 días perdidos al año por paciente para atender a sus seres queridos. Esta «onda expansiva» de impacto se extiende por toda la sociedad, afectando el rendimiento laboral y la calidad de vida.

Asma: el coste más pesado

Entre las patologías alérgicas estudiadas, el asma emerge como la enfermedad más gravosa, con un coste anual promedio de 2,757€ por paciente. Los recursos utilizados durante las exacerbaciones agudas del asma representan la mayor parte de estos costes, subrayando que las intervenciones dirigidas a un mejor manejo del asma podrían generar beneficios financieros sustanciales. La rinitis alérgica, por su parte, conlleva un impacto anual promedio de 538,06€ en los costes de atención médica, mientras que la dermatitis atópica asciende a 1566€; y la alergia alimentaria a 1324,36€ por paciente.

Una llamada urgente a estrategias de manejo mejoradas

«La significativa carga de las enfermedades alérgicas exige una acción inmediata para mejorar su manejo», afirman los autores del estudio. Los hallazgos subrayan la necesidad imperiosa de mejorar las estrategias de prevención para reducir la incidencia de estas enfermedades, desarrollar vías de diagnóstico y tratamiento más eficientes que minimicen los costes sanitarios, así como establecer sistemas de apoyo robustos para pacientes y familias para mitigar el impacto social y económico.

Pero no es lo único que pone de manifiesto el estudio, que también hace hincapié en la urgente necesidad de considerar la inmunoterapia con alérgenos (ITA), un tratamiento modificador de la enfermedad, por su potencial para reducir los costes sanitarios a largo plazo al mejorar los síntomas y disminuir la necesidad de farmacoterapia y aumentar la educación en enfermedades alérgicas para empoderar a los pacientes en el automanejo de sus condiciones crónicas y aliviar la carga de la enfermedad.

Este estudio, realizado a través del registro HEAD de la EAACI –diseñado para reflejar la diversidad de poblaciones del mundo real y armonizar el manejo de las enfermedades alérgicas y el asma en Europa-, proporciona una imagen clara y contundente del desafío que tenemos por delante. Abordar estas problemáticas no solo mejorará los resultados para los pacientes, sino que también aliviará la presión económica sobre los sistemas de salud y la sociedad en su conjunto.

