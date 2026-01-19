Decenas de personas participan en el minuto de silencio que se ha guardado este mediodía en la plaza Alcalde Antonio Vega González, en memoria de las víctimas mortales del gravísimo accidente ferroviario de ayer. Solo se celebrará la misa de mañana 20 de enero

El Área de Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha decidido suspender el programa de actos oficiales en honor al Patrón de la localidad, San Sebastián, en señal de duelo por las víctimas mortales del gravísimo accidente ferroviario registrado anoche en Adamuz (Córdoba). De esta forma, queda cancelada la ofrenda floral inicialmente prevista para hoy, así como la procesión por las calles del centro urbano, fijada para mañana día 20 de enero. Únicamente se celebrará la misa de las cinco de la tarde, pero con carácter no institucional y sin la participación de la Coral Santa Cecilia, con idea de recordar a los fallecidos..

Hoy a mediodía, decenas de personas han participado en el minuto de silencio que se ha guardado de forma oficial en todas las instituciones públicas de España, en memoria de las personas fallecidas y como señal de respeto y cariño por sus familiares y amigos. A la concentración se han sumado empleados municipales, representantes del tejido social de la localidad y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como otras instituciones y colectivos. Precisamente, el Gobierno había decretado tres días de luto oficial y las banderas situadas en edificios públicos ondearán a media asta durante este periodo.

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, en nombre del Ayuntamiento y del pueblo, se ha sumado de forma oficial a las múltiples muestras de condolencia. Durante la intervención tras el minuto de silencio, ha expresado su más sentido pésame a las familias y amigos de los fallecidos y ha querido enviar toda la fuerza y cariño en estos duros momentos, así como ha deseado una pronta recuperación a los heridos.

El primer edil ha recalcado su máximo reconocimiento y gratitud a todos los integrantes del dispositivo de seguridad y emergencias desplegado desde el minuto uno (Guardia Civil, Policía Local, Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Unidad Militar de Emergencias -UME-, sanitarios, 112, etcétera) y su “emocionado aplauso” a la multitud de ciudadanos u ciudadanas que dieron una gran lección de solidaridad y empatía tras la tragedia.