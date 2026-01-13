La Diputación de Málaga ha presentado la programación cultural del primer semestre de 2026, que incluye casi 200 actividades repartidas entre la capital y la provincia, con un presupuesto inicial de 394.693 euros, una cifra que se verá ampliada con nuevas incorporaciones en los próximos meses.

El vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, ha destacado que el Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia (MVA) se consolida como un espacio dinamizador de la vida cultural malagueña, acogiendo propuestas de teatro, música, danza, exposiciones, documentales, talleres formativos, conferencias y recitales poéticos.

Las artes escénicas tendrán un peso destacado en esta programación, con la presencia de compañías de ámbito nacional y regional, estrenos teatrales, danza contemporánea, circo y el regreso del Torneo de Dramaturgia, además de la colaboración con el Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet y el Ateneo de Málaga.

En el apartado musical, la programación de Culturama abarcará géneros tan diversos como flamenco, jazz, música clásica, pop, rock, folk, zarzuela y músicas del mundo. Dentro del ciclo Con sello propio destaca la actuación, en el mes de mayo, de Rosario La Tremendita, una de las figuras más innovadoras del flamenco actual.

La oferta cultural se completa con exposiciones en los distintos espacios de la Diputación, una nueva edición del ciclo Documentales en el MVA, actividades de formación cultural y una intensa programación educativa de la Biblioteca Cánovas del Castillo, con más de 80 actividades hasta junio.

López Mestanza ha subrayado que esta amplia agenda cultural contribuye a acercar la cultura a todos los rincones de la provincia, reforzando la cohesión territorial y el acceso a propuestas culturales de calidad tanto en la capital como en municipios del interior.

Durante el pasado año, la Diputación organizó más de 1.800 actividades culturales, con una asistencia superior a 335.000 personas, consolidando su apuesta por la cultura como eje fundamental del desarrollo social y territorial de la provincia.