El centro presenta los resultados en el seno de las primeras jornadas multidisciplinares del TEP Agudo y las nuevas terapias percutáneas

El complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha puesto en marcha un protocolo multidisciplinar específico para la atención urgente del tromboembolismo pulmonar (TEP), conocido como Código TEP. Este procedimiento, que ya ha demostrado resultados clínicos muy favorables en su primer año de funcionamiento, será el eje central de las I Jornadas Multidisciplinares TEP agudo “Avanzando en las nuevas terapias percutáneas”, que se celebran a lo largo de esta mañana en el salón principal del Hospital Clínico.

En este sentido, cabe contextualizar que el Tromboembolismo Pulmonar es una patología potencialmente mortal que requiere diagnóstico precoz y tratamiento rápido y coordinado. Con este objetivo, el centro malagueño activó un procedimiento normalizado de trabajo (PNT) que integra a los servicios de Urgencias, Radiología, Medicina Intensiva, Cardiología, Neumología y Cirugía Cardiaca, permitiendo una toma de decisiones ágil y basada en el riesgo individual de cada paciente.

Asimismo, entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, el programa ha incluido a 32 pacientes con una edad media de 55 años. A pesar de que casi el 60% de los casos debutaron con una situación de extrema gravedad, incluyendo paradas cardiacas recuperadas y síncopes, los resultados han sido especialmente satisfactorios: se ha alcanzado una supervivencia global del 94%. En los pacientes de alto riesgo, la supervivencia fue del 85%, mientras que en los grupos de riesgo intermedio y bajo se situó en el 100%.

Seguridad y Terapias Avanzadas

El protocolo implementado ha permitido aplicar de forma segura tratamientos avanzados como la fibrinólisis sistémica, la trombectomía mecánica, terapias combinadas de rescate y soporte con ECMO en casos seleccionados. Las complicaciones hemorrágicas registradas fueron limitadas y manejadas con éxito, destacando además que la mediana de estancia en la UCI fue de solo tres días, lo que refleja una rápida estabilización clínica y una optimización de los recursos hospitalarios.

En palabras del director gerente del complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria, Jesús Fernández Galán, que ha inaugurado esta primera jornada: “la experiencia inicial confirma que el Código TEP mejora la atención a pacientes con tromboembolismo pulmonar grave, reduciendo la mortalidad, aumentando la seguridad y optimizando los recursos hospitalarios disponibles».

Los profesionales representantes de cada una de las áreas asistenciales que participan en el proceso de intervención TEP han coincidido en destacar que este nuevo modelo asistencial consolida al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria como centro de referencia en el manejo integral del TEP en su área de influencia. El enfoque multidisciplinar y la aplicación de nuevas terapias percutáneas se presentan como pilares fundamentales para seguir avanzando en la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes afectados por esta patología crítica.

Málaga, referente asistencial e investigador

Con la puesta en marcha de esta técnica, el Hospital Universitario Virgen de la Victoria se sitúa en la vanguardia del tratamiento del embolismo pulmonar. Y, gracias al trabajo de sus profesionales en IBIMA y CIBERCV, se genera conocimiento científico con impacto internacional que redundará en beneficio de pacientes dentro y fuera de Andalucía. IBIMA Plataforma BIONAND es el instituto de investigación biomédica de Málaga, que integra la investigación básica, clínica y traslacional con el objetivo de mejorar la salud de la ciudadanía mediante la innovación. CIBERCV es un consorcio nacional financiado por el Instituto de Salud Carlos III, que agrupa a los principales equipos de investigación en enfermedades cardiovasculares en España.