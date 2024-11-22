La Biblioteca Municipal ha acogido esta charla, en la que la también directora del programa ‘Ciencia sin límites’ de la Universidad de Málaga ha hablado sobre su ensayo ‘El sexo injusto’ y otros temas de interés

La Biblioteca Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ ha sido escenario de la primera sesión de la temporada otoñal del VII ciclo ‘El MAE se mueve’, a cargo de la doctora en Biología por la UMA, Victoria de Andrés. Como cada año la gestora cultural, Cristina Consuegra, ha sido la encargada de moderar el encuentro.

El edil de Cultura y Patrimonio Histórico, Manuel López, ha introducido la charla asegurando que era un «privilegio» contar con personas como Victoria en este ciclo.

El lema de esta temporada es ‘Los Límites de la Ficción’ y la filosofía es explorar cómo la ficción y sus fronteras impactan diversas facetas de la humanidad. Anteriormente asociado solo a la narrativa artística, el concepto de ficción ha evolucionado debido a la tecnología en el ámbito privado y la pandemia, lo que ha redefinido su influencia en esferas como la economía y la política, donde se exploran nuevas corrientes y especulaciones que cuestionan el rol de la ficción en la sociedad actual.

Victoria de Andrés es doctora en Biología por la Universidad de Málaga, con formación en Biología Evolutiva y Análisis Clínicos. Destacada por su labor de divulgación científica, dirige el programa ‘Ciencia sin Límites’ de la Universidad de Málaga y ha colaborado en medios como The Conversation.

Durante la charla, Victoria de Andrés, abordó temas de su ensayo ‘El sexo injusto. Una visión femenina de la evolución humana’, donde explora las implicaciones evolutivas para ambos sexos.

Las próximas citas tendrán lugar el próximo 3 de diciembre con el catedrático de Educación y Criminología en la UV, Vicente Garrido, y el próximo 12 de diciembre con la escritora y ensayista, Marta Sanz. Ambas citas tendrán lugar a las siete de la tarde también en la Biblioteca Municipal.