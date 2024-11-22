Este grupo de jóvenes músicos ha ofrecido un bonito recital en la ermita de la barriada en la que ha sido la tercera cita de esta nueva edición del programa de dinamización que organiza el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento

La segunda edición de Vecinalh, el programa de dinamización de las barriadas y urbanizaciones, que organiza el Área de Participación Ciudadana que dirige el edil Andrés García, ha llegado a la tercera cita de esta edición, con un concierto del quinteto de metales Brassarquía en la Ermita de Santa Amalia.

La cita ha sido un éxito ya que numerosas personas y vecinos de la barriada se han acercado hasta la ermita y el quinteto ha demostrado su arte y valía en el concierto dedicado al flamenco con música española.

Precisamente, en esta misma ermita, el pasado año también actuó el grupo Brassarquía con un éxito rotundo y la felicitación de los vecinos de la barriada por este recital.

El concejal de Participación Ciudadana, Andrés García; y el presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Amalia, Pablo García Vega, han acudido a este concierto y a acompañar a todos los vecinos que se han acercado a la ermita de esta histórica barriada.

Vecinalh recala en Santa Amalia con un concierto del quinteto de metales BrassarquíaBrassarquía está formada por cinco jóvenes, entre ellos el director de la Banda Municipal de Música de Alhaurín de la Torre, Alfonso Ortega, que apuesta por la trasmisión de obras originales para viento metal, otras obras de la música occidental y nuevas composiciones, dando a conocer el amplio trabajo compositivo dedicado a esta familia instrumental.

El grupo está compuesto por Alfonso Ortega en el trombón, David Ruiz en la tuba, Lorena Fernández en la trompa y Salvador García y José David Guillén a la trompeta.

El edil de Participación Ciudadana ha manifestado su alegría por poder estar una vez más en Santa Amalia y por la respuesta de los vecinos a iniciativas como estas que «traen cultura, actividad y diversión a estas barriadas».

Vecinalh persigue fomentar, promover e incentivar la cultura y la participación ciudadana en todos los barrios y urbanizaciones del municipio. En esta segunda edición ya se ha podido disfrutar de un concierto de gospel en la Parroquia de San Sebastián y un taller de huertum en la barriada de Mestanza.

La siguiente cita programada en el calendario será animación navideña infantil y cuentacuentos en las vacaciones escolares de Navidad en las sedes sociales de El Romeral, Torrealquería, Viñagrande, El Peñón, Zapata y Pueblo Cortijo.