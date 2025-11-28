La muestra se compone de 36 fotografías que exhiben retratos de personas de distintos continentes, presentados con la técnica de tintas pigmentadas sobre lienzo

El Centro Sociocultural y de Artes La Platea de Retamar-Capellanía acoge desde este jueves la muestra fotográfica ‘La Diversidad de la Piel Humana’ de la artista María del Carmen Carreras Sedeño.

El concejal de Deportes y Comunicación, Sergio Cortés, junto a la autora han sido los encargados de inaugurarla junto a numeroso público que ha acudido a conocer dicha exposición.

La muestra es mucho más que una propuesta estética ya que es una mirada ética y científica que invita a reconocer en los tonos, matices y texturas de la piel el resultado de millones de años de evolución y al mismo tiempo una prueba viva de la igualdad esencial que compartimos como especie.

Frente a los discursos que han utilizado la piel como motivo de separación, Carreras la reivindica como un lienzo común, un espacio donde la diversidad se convierte en riqueza y la diferencia en motivo de celebración. Está compuesta por 36 retratos de personas de distintos continentes, presentados con la técnica de tintas pigmentadas sobre lienzo.

La exposición se puede visitar hasta el 30 de diciembre, de lunes a viernes de cinco a ocho de la tarde. Para visitas guiadas pueden llamar al teléfono 600 50 64 14.

María del Carmen Carreras ha destacado que no solo es una muestra, si no también un proyecto de investigación social con el que pretende plasmar la evolución y este es un proyecto para plasmar la diversidad y las distintas pieles y razas. Es el tercero que realiza después de la evolución del pueblo y otro en Málaga. Carreras la ha definido como «un homenaje a la vida y coger las cosas con más alegría».

Sergio Cortés ha reivindicado la cultura y la fotografía como motivo de unión entre todos y ha felicitado a la autora por las obras que ha expuesto y que ha causado una excelente impresión así como el intenso trabajo que ha desarrollado durante seis meses para llegar hasta este momento.