Este ciclo, que nace como experiencia piloto, tiene por objetivo otorgar visibilidad y promoción a agrupaciones y compañías teatrales amateurs de la provincia de Málaga. Ya están a la venta las localidades en el Centro Cultural Vicente Aleixandre

Tal como ya anunciamos en mayo pasado, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre va a poner en marcha una iniciativa novedosa: la primera Muestra de Teatro Aficionado, la cual ya tiene fecha asignada: del 18 al 27 de septiembre próximos. Este proyecto tiene por objetivo dar mayor visibilidad a aquellas agrupaciones y compañías teatrales de la provincia de Málaga que todavía tienen carácter semiprofesional y amateur y necesitan un empujón institucional para abrirse camino en el arte de las tablas.

Para ello, el Área que dirige Manuel López ha dispuesto un intenso programa de representaciones en esos días, con hasta siete funciones distintas, todas ellas, con el Salón de Actos del Centro Cultural Vicente Aleixandre como escenario. Las entradas (en algún caso, entradas-donativo) están ya a la venta, tendrán un precio único de cinco € por cada espectáculo, en butaca numerada, y se pueden adquirir en las propias oficinas del recinto, en horario de apertura al público y desde una hora antes del comienzo, además de existir la posibilidad de contactar con cada uno de los grupos.

Algunas de las representaciones tendrán carácter benéfico e irán a parar a ONGs y entidades sociales de Alhaurín de la Torre, como por ejemplo AMAT y Abrazo Amigo.

Las obras de teatro elegidas son, en su mayoría, versiones libres, adaptaciones e incluso fragmentos de guiones ya existentes, tanto clásicos como contemporáneos y actuales, además de libretos originales.

El concejal de Cultura ha defendido este proyecto de su departamento en su doble objetivo de otorgar protagonismo a los grupos de teatro que están empezando o que aún no se han consolidado en el circuito comercial o institucional, además de atender la alta demanda de las instalaciones municipales para llevar a cabo representaciones amateurs que terminaban afectando, de alguna forma, la normal programación propia del Área. Así, el formato de ciclo semanal permite concentrar la oferta en una misma fecha anual y mayor flexibilidad al resto de la programación de Cultura, así como propicia una mejor promoción, difusión y poder de convocatoria de público. Otro beneficio adicional es que el efecto ‘feedback’ que se genera entre las agrupaciones participantes, ya que pueden llevar sus estrenos a otras localidades, como es el caso de los grupos de fuera de Alhaurín de la Torre en esta primera muestra.

La técnico de Cultura, Toñi Cordero, ha subrayado que esta primera edición se ha concebido de una forma modesta y como experiencia piloto, pero que con vistas a 2025, el encuentro será más ambicioso y variado si cabe.

Las representaciones son las siguientes:

-18 de septiembre: ‘Vaya centro: Operación Valsequillo’, a cargo del taller de teatro del IES Antonio Gala (Alhaurín el Grande). Autores del libreto original y directores: Eva Cruzado y Antonio Díaz. Representación a beneficio de la Asociación Abrazo Amigo de Alhaurín de la Torre.

-19 de septiembre: ‘El patio’. Taller de teatro de Personas Activas Miraflores de Marbella. Adaptación libre del libreto de los hermanos Álvarez Quintero. Obra a beneficio de la Asociación de Mujeres por Alhaurín de la Torre (AMAT).

-20 de septiembre: Antología de los hermanos Álvarez Quintero. Asociación Cultural Mijas Teatro.

-21 de septiembre: ‘El sabio despistado’. Adaptación libre de ‘El tonto es un sabio’, de Adrián Ortega. Grupo Se abre el telón Teatro (Alhaurín de la Torre). Director: Ismael Menjíbar.

-25 de septiembre: Acercamiento a la tragedia griega. Versión libre de los clásicos a base de monólogos. Grupo de Teatro del Centro del Mayor de Alhaurín de la Torre. Directora: María del Mar Fernández

-26 de septiembre: ‘Melocotón sin almíbar’. Versión libre del libreto de Miguel Mihura ‘Mecolotón en almíbar’. Maynake Teatro.

-27 de septiembre: ‘Pepa la Trueno’. Adaptación del libreto de José de Lucio. Grupo Colmenar 79.

Como se recordará, del 3 al 17 de junio pasado estuvo abierto el plazo de recepción de las piezas teatrales, en la que se aceptaron tanto reinterpretaciones de clásicos como libretos totalmente originales y de cualquier grupo aficionado o asociación o colectivo, de tipo benéfico o no, tanto de Alhaurín de la Torre como de otras localidades de la provincia de Málaga. Esta convocatoria trata de espacio a los grupos aficionados de teatro y asociaciones para que presenten sus mejores obras de forma organizada y estable y así promocionar las artes escénicas de nivel semiprofesional dentro de la programación del Centro Cultural a grupos minoritarios aficionados al teatro.

Las representaciones de las obras entre los días 18 y el 27 de septiembre serán examinadas por un jurado.

La presentación de las obras ha corrido a cargo del concejal de Cultura, Manuel López, y de Toñi Cordero, técnica del área e impulsora de esta muestra, que ha agradecido el “trabajo en equipo” de todo el departamento, como Francisco Martín, director del grupo municipal de teatro, y Cristina Romero, autora del cartel anunciador.

#alhaurindelatorrecalidaddevida