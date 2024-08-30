El evento cultural y literario reunirá los días 13 y 14 de septiembre a los autores Santiago Posteguillo, Megan Maxwell y Reyes Monforte, en formato de charlas con el periodista de RTVE Moisés Rodríguez y otras actividades complementarias, totalmente gratuitas

La tercera edición del evento literario de Alhaurín de la Torre, ‘Literalh’, que organiza el Área de Cultura y Biblioteca junto a Eme de Mar y que se llevará a cabo en el Centro Sociocultural y de Artes La Platea, se desarrollará los días 13 y 14 de septiembre. Un impresionante plantel de escritores que, una vez más, se reunirán para que los amantes del género y fieles seguidores de estos nombres tengan la oportunidad de encontrarse con ellos y disfrutar de las charlas que mantendrán con el periodista del Canal 24 Horas de Televisión Española, Moisés Rodríguez. Aunque el evento ya había sido adelantado hace varias semanas, hoy se ha dado a conocer en rueda de prensa el amplio programa de actividades que llevará aparejado. Han estado presentes el alcalde, Joaquín Villanova; el concejal del área, Manuel López; el propio Rodríguez, junto a Mar Ortiz, gestora de Eme de Mar Cultura, y la técnico de la Biblioteca Rocío Serrán.

Como se recordará, en esta ocasión, los nombres propios son los del escritor valenciano autor de numerosas novelas históricas, Santiago Posteguillo; la autora española de novela romántica y de las más vendidas, Megan Maxwell, y la periodista y escritora autora del best seller ‘Un burka por amor’, Reyes Monforte.

El viernes 13 de septiembre a las seis y media será la inauguración del certamen literario y se contará con la actuación del Conservatorio Superior de Danza de Málaga Ángel Pericet. A las siete de la tarde será la primera charla con la escritora Megan Maxwell, y una vez finalice, se procederá a la firma de libros a cargo de la autora y también de su hija, la escritora Sandra Miró.

Literalh continuará el sábado 14 de septiembre. Por la mañana, a las 11:30 horas se podrá disfrutar de la charla con la escritora Reyes Monforte, quien también firmará los libros una vez que el coloquio haya finalizado. Por otro lado, a las 19:00 horas se contará con el escritor Santiago Posteguillo y a las 20:30 será la firma de libros a cargo del autor. La edición concluirá con la actuación musical del dúo cómplices.

Tanto Manuel López como Moisés Rodríguez recalcan que este encuentro cultural y literario busca consagrarse definitivamente como uno de los más importantes de Andalucía y España, gracias a su dinámico formato de charla con el autor, con el atractivo de ser totalmente gratuito y abierto a todos los públicos.

SOBRE LOS AUTORES

Santiago Posteguillo nació en Valencia y es filólogo y lingüista. Destaca por sus obras de corte histórico con varias trilogías dedicadas a figuras históricas como Escipión el Africano, el emperador Trajano y Julia Donma. Precisamente con una de sus novelas dedicadas a esta última, ‘Yo, Julia’, ganó el Premio Planeta en 2018. También posee el Premio Literatura Histórica 2013 o el Premio de las Letras Valencianas en 2010.

Megan Maxwell nació en Nüremberg (Alemania), pero de nacionalidad española. Es autora de numerosas obras de novela romántica, un género que le apasiona y por el que millones de personas en el mundo la conocen y son amantes de sus relatos. ‘Pídeme lo que quieras’ es uno de los nombres más reconocidos de su biografía en la que también ha escrito relatos y algunos libros infantiles.

Reyes Monforte ha ejercido su carrera como periodista en radio en Onda Cero y Punto Radio, además de colaborar en programas de televisión, y se inició en la literatura con ‘Un burka por amor’ que se convirtió en un auténtico best seller llevándose como serie a televisión. Otras de sus obras son ‘La infiel’, ‘Amor cruel’ o ‘La condesa maldita’.

Empresas y entidades colaboradoras:

Conservatorio Superior de Danza de Málaga, Grupo Piérola, Nacex, Viveros Guzmán, Proteo, Espasa y Planeta.

