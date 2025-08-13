La delegada del Gobierno andaluz en Málaga asegura que el Plan Infoca cuenta este año con el mayor presupuesto de su historia, casi 5.000 profesionales para toda Andalucía, mejores medios y la última tecnología

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha asegurado que en menos de dos legislaturas se ha renovado toda la flota destinada al transporte de personal y gran parte de las autobombas del dispositivo del Plan Infoca en Andalucía, ahora integrado en la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (EMA), dependiente de la Consejería de Presidencia e Interior.

Se trata en total de 282 nuevos vehículos que han sido adquiridos en cuatro años con un presupuesto de 20 millones de euros, mientras que se han destinado 25,4 millones a la renovación de un 75% de las autobombas desde 2019, que son aquellos vehículos equipados con bombas de agua y otras herramientas para la extinción de incendios forestales.

“El esfuerzo de este Gobierno es claro, teniendo que cuenta que, en 2018, en la etapa de la anterior Junta socialista, había vehículos que no habían pasado ni la ITV”, ha recordado Navarro, quien afirma que el Plan Infoca cuenta este año con el mayor presupuesto de su historia y con casi 5.000 profesionales dotados con los mejores medios y tecnología a su disposición.

El Plan Infoca se activa de cara al inicio del periodo de alto riesgo de incendios forestales que comenzó el pasado 1 de junio y que se extenderá hasta el próximo 15 de octubre y para ello cuenta con una red de instalaciones repartidas por toda la geografía andaluza, con medios aéreos y terrestres, como la BRICA de Cártama (Brigadas de Refuerzo contra Incendios de la Comunidad Autónoma de Andalucía) en Málaga, o los centros de defensa forestal en Ronda y Colmenar.

A estos se sumará en breve el Cedefo Costa del Sol, ubicado entre Istán y Marbella, cuyos trabajos están al 75%, supone una inversión de 4,6 millones de euros cofinanciada con fondos Feader y ofrecerá mayor protección al Parque Nacional Sierra de las Nieves y a las poblaciones costeras.

“Los recursos disponibles están al servicio de toda Andalucía, y estos días hemos podido comprobar ese trabajo unificado y coordinado al amparo de la EMA, con equipos y medios que habitualmente tienen base en Málaga, actuando en los incendios que asolan Tarifa”, ha subrayado la delegada del Gobierno andaluz.

Navarro ha puesto en valor el esfuerzo presupuestario que realiza el Gobierno de Juanma Moreno a través de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa y ha destacado que para este año el Plan Infoca cuenta con el mayor presupuesto de su historia hasta alcanzar los 257 millones de euros, de los que 111 millones se destinan a la extinción y 146 millones a prevención.

El presupuesto del operativo este año ha experimentado un incremento significativo (un 5,8% más, 14 millones de euros), pasando de los 243 millones de 2024 a los 257 para el presente ejercicio. El 43,2% se destinan a la extinción y el 56,8% a prevención.

La delegada de la Junta ha apuntado que en 2018 “partíamos de un presupuesto de 168 millones de euros, lo que supone que en tan solo seis años el presupuesto del dispositivo Infoca se ha incrementado en más de un 34%”.