El consejero Arturo Bernal comparece en el Parlamento para explicar la política que desarrolla el Ejecutivo Andaluz en materia de Memoria Democrática

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha cifrado hoy en un 300% el incremento del presupuesto destinado por la Junta de Andalucía a identificaciones y exhumaciones en materia de Memoria Democrática. “No hay duda alguna de que las políticas de recuperación de Memoria Democrática en Andalucía tienen como máxima expresión las acciones encaminadas a la recuperación y reparación de las víctimas priorizando la exhumación de fosas y posterior identificación genética de los restos recuperados”, ha explicado el consejero.

En estos momentos hay en curso 54 procesos de exhumación en Andalucía (algunos con fondos propios, otros en colaboración con el Ministerio y también mediante subvenciones concedidas por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias), y se están llevando a cabo trabajos de indagación, localización y delimitación en 16 fosas que abren camino a futuras exhumaciones.

En concreto, a lo largo del año 2024 se continuarán los trabajos de exhumación de las fosas de Víznar y Osuna. Además, se ha iniciado la actividad en las fosas de los cementerios de La Salud y San Rafael de Córdoba.

No menos importante resulta la recuperación de los cuerpos de aquellas víctimas que se hallan en fosas más pequeñas aún pendientes de exhumar. Por ello, se está trabajando en la licitación de un contrato, por procedimiento abierto, cuyo objeto sean los servicios de indagación-localización, delimitación, exhumación y estudio antropológico de los restos que se hallen en Andalucía, con carácter plurianual y que dé respuesta a las solicitudes de exhumación de estas fosas de menor tamaño.

El consejero también ha informado de que el pasado mes de diciembre se firmó un nuevo convenio con la Universidad de Granada para avanzar en los trabajos de identificación genética. Un convenio de cuatro años en el que prácticamente se ha duplicado la cuantía económica.

La cantidad total destinada en el convenio anterior de 2018 fue de 1,4 millones de euros y para el nuevo el importe total será de 2,6 millones de euros (2,5 aportados por la Junta de Andalucía y 100 mil euros por el Estado).

En cuanto a los cotejos de los análisis de ADN llevados a cabo en 2023, han resultado cinco identificaciones positiva más y durante el mes de mayo se ha comunicado a los familiares.