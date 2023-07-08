El SAT gestiona el contacto telefónico con las más de 4.100 personas mayores de 90 años que viven solas

La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ruth Sarabia, ha informado que el Servicio Andaluz de Teleasistencia (SAT) ha gestionado 6.600 llamadas a personas mayores y con dependencia, “una intervención que se enmarca en el seguimiento que realiza la Junta de Andalucía a las personas más vulnerables ante las altas temperaturas que estamos sufriendo en Málaga”.

La delegada de la Junta, en una visita desarrollada al Centro de Participación Activa de la barriada malagueña de La Trinidad, ha explicado que desde el pasado 1 de junio el servicio público de Teleasistencia, dependiente de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e igualdad, lleva a cabo una campaña “en la que prestamos especial atención a las 4.185 personas mayores de 90 años usuarias que viven solas en nuestra provincia”.

En este sentido, ha informado que durante las alertas de calor se ofrecen recomendaciones en colaboración con el Plan Andaluz para la prevención de los efectos de las temperaturas excesivas sobre la salud, puesto en marcha por la Consejería de Salud y Familias. Al respecto, Sarabia ha valorado “el gran servicio prestado por un recurso que se mantiene activo las 24 horas del día los 365 días del año, permitiendo a sus usuarios y usuarias mantener el contacto permanente con sólo apretar un botón, ya sea para una emergencia, mantener una conversación o solicitar información”.

Además, la delegada territorial ha apuntado que entre las personas atendidas por el SAT el perfil mayoritario son mayores de 80 años (la media de edad es de 82), siendo considerado éste el colectivo más sensible al exceso de calor en el ambiente. También el 60% de las personas usuarias viven solas, algunas de ellas incluso sin contactos a los que acudir en caso de emergencia, por lo que consideramos que “la soledad unida a la avanzada edad, lo convierten en un colectivo aún más vulnerable ante las altas temperaturas”.

Es por esta razón por la que durante los días en los que se informe de una activación de alerta naranja o roja por ola de calor (información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología) y con objeto de disminuir los riesgos en los grupos de población que presentan mayores complicaciones tras padecer golpes de calor, se realiza un seguimiento especial a las personas de mayor edad que vivan solas, de aquellas comarcas o municipios en los que se han producido temperaturas elevadas.

Recomendaciones

Durante todo el verano se ofrecerá información y recomendaciones a las personas usuarias de teleasistencia relacionadas con las altas temperaturas como, por ejemplo, evitar salir en las horas más fuertes de sol y permanecer en los lugares más frescos de la casa. También es muy importante mantener una correcta hidratación, para lo que se recomienda tomar agua aunque no tenga sed, zumos y bebidas frescas (sin alcohol). Una dieta equilibrada y cerrar ventanas y cortinas durante el día, son otras de las recomendaciones que se suelen transmitir.

Servicio Andaluz de Teleasistencia

El Servicio Andaluz de Teleasistencia, gestionado por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), cuenta en la actualidad en Málaga con 42.400 personas titulares, entre personas mayores de 65 años, personas en situación de dependencia y con discapacidad (259.567 en toda Andalucía).

Al Servicio Andaluz de Teleasistencia pueden acceder todas las personas mayores de 65 años residentes en Andalucía, así como las personas en situación de dependencia que tengan esta prestación prescrita en su Programa Individual de Atención (PIA) y las personas con discapacidad con más del 65% de discapacidad y edad comprendida entre los 16 y los 65 años.

Los andaluces y andaluzas tienen a su disposición un teléfono de información gratuita (900 92 00 29) donde pueden solicitar el Servicio de Teleasistencia. También pueden informarse en la página web de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía https://www.juntadeandalucia.es/agenciadeserviciossocialesydependencia/.