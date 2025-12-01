La Juventud de la Cofradía de los Verdes ha puesto en marcha una nueva campaña de recogida solidaria de alimentos, con el objetivo de apoyar a familias que atraviesan dificultades en estas fechas previas a la Navidad. La iniciativa invita a vecinos, hermanos y colaboradores a donar alimentos no perecederos, reforzando así la acción social que caracteriza a la corporación.

La recogida se desarrollará del 1 al 15 de diciembre en la Casa Hermandad de los Verdes, ubicada en calle Málaga, número 70, donde se recibirán las aportaciones los martes y jueves en horario de 17:00 a 19:00 horas.

Desde la Cofradía subrayan la importancia de la participación ciudadana y recuerdan que cada entrega, por pequeña que sea, contribuye a mejorar la situación de quienes más lo necesitan.