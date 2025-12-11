El Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ será escenario del concierto de Miguelito Núñez ‘Travesía en familia’, un espectáculo vibrante y cercano de ritmos caribeños. Las localidades están a la venta en el mismo Centro Cultural y en Mientrada.net al precio de 5 €

El próximo 18 de diciembre a las ocho de la tarde, el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ acogerá una cita musical especialmente dirigida a los amantes de los ritmos caribeños. Ese día tendrá lugar un concierto de música cubana protagonizado por el reconocido intérprete Miguelito Núñez, quien estará acompañado por sus hijas Estefanía y Mariana Núñez para presentar un espectáculo vibrante, cercano y lleno de esencia isleña.

‘Travesía en familia’ es el título de este espectáculo, que recorrerá algunos de los géneros más representativos de la tradición musical cubana. Desde los contagiosos compases del son hasta la dulzura del bolero, el público podrá disfrutar de una velada que busca rendir homenaje a la riqueza cultural de Cuba y a su capacidad para emocionar y hacer bailar a partes iguales.

Miguelito Núñez, con una trayectoria sólida y un estilo marcado por la autenticidad, compartirá escenario con sus hijas Estefanía y Mariana Núñez, cuyas voces y presencia escénica añadirán frescura y armonía a un concierto que aspira a conectar con todo tipo de público. La combinación de los tres artistas, habitual en proyectos que han destacado por su calidad interpretativa, augura un espectáculo cálido y emocionante.

Las entradas ya se encuentran disponibles por un precio de 5 euros a través de la plataforma www.mientrada.net o directamente en el propio Centro Cultural.