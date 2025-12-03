La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores organiza otro año más su tradicional evento vinculado a estas fechas, donde no faltarán las actividades infantiles, comida y música en directo a cargo de varios grupos

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús y la Virgen de los Dolores de Alhaurín de la Torre, los Moraos, ha anunciado la celebración de su tradicional jornada navideña el próximo 6 de diciembre en el Parque Municipal, un evento ya consolidado en el calendario festivo local y especialmente esperado por las familias del municipio.

La conocida como Navidad Morá, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, pone el foco otra vez en los más pequeños, ofreciendo por la mañana una completa programación de actividades infantiles y juegos navideños, organizados con la colaboración de los Corresponsales Juveniles.

Uno de los momentos más esperados llegará a las 13:00 horas, cuando el Cartero Real hará acto de presencia para recoger las cartas de los niños y niñas del municipio, que serán entregadas posteriormente a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

A las 13:30 horas tendrá lugar uno de los actos centrales, la inauguración oficial del Belén en el Rincón Morao. La oferta musical será otro de los atractivos de la jornada, ya que el ambiente navideño estará acompañado por las actuaciones del coro Alma Morá, El Callejón y la zambomba de Alejandro Estrada, que aportarán ritmo y tradición durante todo el día. Para disfrutar al completo de la jornada, habrá servicio de barra a precios populares.

La Cofradía de los Moraos invita a vecinos y visitantes a participar en una jornada pensada para disfrutar en familia, llena de música, tradición y espíritu navideño.