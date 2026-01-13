El espectáculo, organizado para recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil, abarca un cuidado repertorio que combina emoción, sensibilidad y técnica. Será a las 18.00 en el Centro Cultural. Localidades ya a la venta en Mientrada.net. Donativo: 10 €

En dicho concierto se contará con las actuaciones de Jesús Jiménez, Julia Isabel Luzón, Mavi Vargas y Marta Lechado. Este espectáculo no solo ofrecerá una experiencia estética de calidad, sino que además presenta un acto de compromiso social. Las localidades ya están disponibles y se pueden adquirir a través de la plataforma www.mientrada.net o en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’.