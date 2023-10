Del 2 al 4 de noviembre albergará conversaciones y talleres sobre el terror en un programa especial comisariado por el escritor Ángel Luis Sucasas

La Térmica, el centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, se suma por primera vez al Festival Eñe y lo hace para abrir sus puertas a nuevos públicos con una programación especial dedicada al terror y que estará comisariada por el escritor y periodista Ángel Luis Sucasas.

Del 2 al 4 de noviembre, a través de distintos encuentros y talleres, se analizará cómo un género como el terror salta a las páginas de un libro, a una pantalla de cine o a los pixeles de un videojuego. Para ello, contará con la presencia de ponentes especializados en cada uno de estos ámbitos que relatarán su experiencia y compartirán con los asistentes las técnicas del miedo.

La novelista Ángela Pinaud, el guionista y escritor Rubén Sánchez Trigos, el director de videojuegos Alberto Oliván, el director de arte Arturo Serrano, así como el cineasta Fernando Cámara serán los protagonistas de Eñe en La Térmica.

Jueves 2 de noviembre

‘Una cabeza llena de cuervos ’ es el nombre que recibe la primera actividad que tendrá lugar el jueves 2 de noviembre y que estará protagonizada por Ángela Pinaud y Ángel Luis Sucasas.

A partir de las 18.00 horas la escritora, una de las más pujantes del género de terror en castellano, analizará de dónde vienen los miedos que ha desplegado en los tres libros que tiene publicados, ‘ Endémico’ (2019), ‘ Animales de peluche’ (2021) y ‘ Caverna’ (2023).

A las 19.00 horas llegará el turno de los novelistas y guionistas, Fernando Cámara y Rubén Sánchez Trigos, quienes en ‘ Técnicas para aterrar en cualquier medio’ desgranarán todas las tácticas del miedo y cómo emplearlas en los distintos formatos, ya sea una obra literaria, un videojuego o un largometraje.

El acceso a ambas actividades es libre y gratuito hasta completar aforo.

Sábado 4 de noviembre

Alberto Oliván, director creativo de Fictiorama Studios, estudio independiente artífice de videojuegos como ‘ Dead syncronicity’, ‘ Do Not Feed the Monkeys’ o el más reciente ‘ La máquina del miedo’, publicado en Shudder, el canal de streaming más conocido del mundo del horror, estará en La Térmica el sábado 4 de noviembre a las 12.00 horas.

En el encuentro, titulado ‘ El miedo como mecánica’, Oliván abordará cómo convertir el miedo en la mecánica central o en la esencia misma de un videojuego.

A continuación, a las 13.00 horas, el director artístico de Mercury Steam, Arturo Serrano, protagonizará la actividad ‘ Las historias también se cuentan a pinceladas’, una cita en la que explicará cómo se narran historias a través del arte conceptual para lo que tomará como referencia su trabajo en franquicias como ‘ Castelvania’ o ‘ Spacelords’.

Para acceder a ambas actividades es necesaria inscripción previa a través de la web del Festival Eñe.