El alcalde, Joaquín Villanova, ha acudido para supervisar la última fase de la construcción de un edificio que ha definido como «impresionante», de cara a su apertura el año que viene para albergar eventos y espectáculos de «primer nivel». Contará con 725 butacas

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha visitado las obras del futuro Teatro municipal, que se encuentran ya en su fase final. Durante la visita, el regidor ha valorado de forma muy positiva los trabajo, ha felicitado a la empresa constructora y al equipo técnico del Ayuntamiento que lo supervisa y ha destacado la magnitud y la calidad del proyecto, llamado a convertirse en un referente cultural dentro y fuera del municipio.

“Estamos ante una obra impresionante, un edificio singular que marcará un antes y un después en la oferta cultural de Alhaurín de la Torre. El grueso de la construcción estará terminado a finales de este año y, sin duda, este teatro nos situará a la cabeza de la provincia. Evidentemente no podemos competir con Málaga capital y su Teatro Cervantes, pero vamos a disponer de un gran teatro metropolitano, capaz de acoger espectáculos de primer nivel para toda la comarca y la provincia. Además, se están utilizando materiales de la máxima calidad, porque queremos que sea una infraestructura duradera y de primer orden”, ha declarado Villanova.

El recinto, que contará finalmente con 725 butacas, afronta las últimas fases de ejecución. En estos momentos se trabaja tanto en el interior como en el exterior: se están instalando los falsos techos y finalizando los vestuarios, camerinos, el foso de orquesta, la caja escénica y el escenario. A continuación, se procederá a la colocación de las butacas y a los remates finales.

El proyecto contempla la creación de una gran plaza de acceso desde la avenida Presidente Adolfo Suárez, que servirá como espacio de bienvenida y antesala del recinto. La parcela donde se levanta el edificio cuenta con 7.757 metros cuadrados, y la inversión final rondará finalmente los 10 millones de euros, la mayor en un equipamiento cultural en la historia de Alhaurín de la Torre.

El escenario, de unos 300 metros cuadrados, incluirá un foso hidráulico, torre escénica, modernas instalaciones técnicas y una zona exterior de más de 2.300 metros cuadrados para la posible celebración de eventos al aire libre. La inauguración del teatro está prevista para el próximo año, lo que supondrá un importante hito para la vida cultural y social de Alhaurín de la Torre.

Con este proyecto, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la cultura, la calidad de las infraestructuras públicas y la mejora del bienestar de los vecinos.