Las subvenciones permitirán mejorar la vida de casi un millón de personas y la contratación de un millar de profesionales.

La consejera participa en la jornada ‘POPI-Zonas desfavorecidas’ y señala que este programa de inclusión sociofamiliar beneficia a 2.000 menores.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha anunciado este viernes la convocatoria de ayudas, por valor de casi 135 millones de euros, dirigida a entidades locales para intervenir en 99 zonas desfavorecidas ubicadas en 65 municipios andaluces para mejorar la vida de casi un millón de personas.

Así lo ha puesto de manifiesto la consejera en Sevilla en el marco de la jornada ‘POPI-zonas desfavorecidas’, con la que se da por clausurado el proyecto ‘Estrategias y acciones en zonas desfavorecidas de Andalucía que apoyan y mejoran los procesos de inclusión sociofamiliar en familias con menores en situación de absentismo y fracaso escolar’, conocido como ‘Popi’, y que ha beneficiado a más de 2.000 menores a través de itinerarios sociales.

La consejera ha animado a las entidades locales a concurrir a esta línea de subvenciones, que ya está publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y que cuenta con una dotación de casi 135 millones de euros que se ejecutarán en los próximos cinco años (2024-2028). “Se trata de una magnífica noticia”, ha remarcado la consejera, que ha ensalzado “el trabajo en red” de la Junta de Andalucía, ayuntamientos y entidades del tercer sector.

López ha subrayado que esta línea de ayudas supone “la mayor inversión de la historia” para actuar en zonas desfavorecidas de la comunidad. “Esta es una de las grandes apuestas del Gobierno de Juanma Moreno”, ha proseguido la titular de Inclusión Social.

Esta línea de subvenciones se enmarca en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis+), cofinanciada por el Fondo Social Europeo (FSE+) y la propia Junta de Andalucía. Con esta convocatoria, dotada con un escenario financiero plurianual de 134,9 millones de euros, se inicia el despliegue de la Eracis+ que abre una nueva etapa de consolidación y mejora de la primera fase y que cuenta en esta primera anualidad con 20,2 millones para las entidades locales.

Como ha explicado Loles López, la primera Eracis supuso la puesta en marcha de un proyecto piloto que ha tenido buenos resultados por lo que “había que seguir trabajando” en las actuaciones impulsadas y consolidando las intervenciones puestas en marcha con los itinerarios de inserción sociolaboral porque “el objetivo final es poner a las personas a las puertas de un empleo” para que puedan tener una vida autónoma y plena.

Estas subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva y dirigidas a 51 entidades locales, –43 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las ochos diputaciones provinciales–, supondrán la contratación de un millar de profesionales del ámbito de la intervención social y la puesta en marcha itinerarios de inserción socio laboral para más de 37.000 personas. Además, posibilitarán el desarrollo y ejecución de estrategias locales que promuevan la elaboración de itinerarios de inclusión socio laboral para colectivos en riesgo de exclusión en zonas desfavorecidas, en las que residen cerca de un millón de andaluces.

Tercer sector

La programación financiera total prevista en el nuevo Programa Fondo Social Europeo (FSE+) de Andalucía para la ERACIS+ es de 184 millones de euros, con los que se además de esta convocatoria destinada a las entidades locales, se financiarán las próximas convocatorias de subvenciones destinadas a entidades del tercer sector para la cooperación en la implantación y el desarrollo de las estrategias locales de intervención. A tal efecto, las entidades deberán presentar en el plazo de seis meses, desde la fecha de concesión de la ayuda, un Plan Local de Intervención cuya vigencia abarque el periodo de ejecución del programa.

Programa POPI

De otro lado, respecto al proyecto ‘Estrategias y acciones en zonas desfavorecidas de Andalucía que apoyan y mejoran los procesos de inclusión sociofamiliar en familias con menores en situación de absentismo y fracaso escolar’, conocido como ‘Popi’, la consejera ha calificado de “todo un éxito” este programa, el cual es todo un ejemplo de la importancia del trabajo colaborativo entre administraciones, entidades del tercer sector y entidades colaboradoras.

Dotado con 15 millones procedentes de fondos europeos, el POPI se ejecuta hasta el 30 de noviembre y se desarrolla en colaboración con 28 entidades locales andaluzas que albergan 52 zonas desfavorecidas. En concreto, en este proyecto piloto han participado casi 1.300 familias andaluzas y más de 2.000 menores.

Además, ha permitido que más de 1.000 docentes hayan compartido sesiones de trabajo con 377 profesionales contratados por las entidades locales y el tercer sector y que se han incorporado a los servicios sociales de cada ayuntamiento. De este modo, se ha permitido el diseño para estas familias de un itinerario de inclusión sociofamiliar personalizado con formación en diferentes ámbitos (educativo, habilidades sociales, competencias digitales, etc). Además, todo ello se ha coordinado a través de un equipo de acompañamiento familiar de los servicios sociales comunitarios.

“Este programa demuestra que juntos podemos llegar más lejos y que el diálogo, el acuerdo y el consenso funcionan y, sobre todo, nos permiten mejorar la vida de la gente”, ha proseguido la consejera, que ha incidido en el deseo del Gobierno andaluz de que esa colaboración se extienda para que “mejorar la situación de muchas personas en situación de vulnerabilidad”.

Asimismo, como ha proseguido López, este proyecto también ha contribuido a consolidar espacios de trabajo y de coordinación que se habían iniciado en el marco de la Estrategia Andaluza para la Cohesión y la Inclusión Social (Eracis) sobre todo en lo que respecta a la coordinación entre servicios sociales, centros educativos y entidades del tercer sector.

“En la primera Eracis el principal objetivo era trabajar la empleabilidad a través de itinerarios sociolaborales, en este programa POPI el objetivo ha sido trabajar la inclusión desde el ámbito sociofamiliar con la vista puesta en combatir y reducir el absentismo escolar. Educación y formación, son sinónimo de inclusión”, ha destacado.