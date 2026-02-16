(Por Eduardo Madroñal Pedraza) El actual mundo turbulento nos arroja continuamente sombras conectadas con las amenazas con las que el trumpismo trata de inundarnos. Pero, en realidad y de verdad, el mundo actual es mucho más amplio. Hay luces, luces poderosas y luces humildes, pero todas nacen de los pueblos, de sus luchas y de sus anhelos. Los pueblos no estamos sometidos a un futuro de sombras, los pueblos luchamos con potentes luces crecientes y con modestas luces persistentes.

Todo esto sea declarado solemnemente para que podamos comprender y sentir que el pueblo portugués nos acaba de enseñar discretamente que, con la más amplia unidad democrática, de lo social a lo político, de la derecha a la izquierda, podemos vencer, si nos unimos en un frente anti-Trump. No es sólo la unidad a la izquierda del PSOE, no es sólo la unidad de la izquierda, es la unidad de la mayoría social, y de sus expresiones políticas, desde la pequeña y mediana empresa hasta los sectores populares más golpeados, es el programa de un verdadero frente amplio, no de varios frentes estrechos.

Seguro derrota a Ventura

Dicho lo dicho vayamos aclarando el panorama portugués. El pasado 8 de febrero, Portugal debía elegir entre dos caminos antagónicos para sustituir al actual presidente de la república, Marcelo Rebelo de Sousa: el del candidato de la extrema derecha de CHEGA, André Ventura, con su posición trumpista y xenófoba, y el del candidato del Partido Socialista, Antonio José Seguro.

Seguro venció con el 66,82% de los votos, es decir, dos votos de cada tres (pendiente a añadir los aportados por la gente, que debido a las inundaciones no hay podido ejercer su derecho a votar). Este aplastante resultado se debe a que Seguro ha recibido los votos del más amplio espectro posible, desde el Bloco de Esquerdas, los ecologistas y el Partido Comunista, pasando por el Partido socialista hasta la centroderecha y la derecha clásica. Porque todos ellos habían pedido el voto para Seguro.

De los dos millones de votos que no votaron ni a Seguro ni a Ventura en la primera vuelta, sólo 400.000, un quinto, han ido para el candidato del trumpismo, y el resto, cuatro quintos, más de un millón seiscientos mil, fueron a impedir que Portugal tuviera un Trump disfrazado de portugués como presidente. En Penamacor, su tierra natal, en la fronteriza Raya que une Portugal y España, Seguro ha barrido con un 81,82% de los votos dejando solamente un pobre 18,18% a Ventura

Todos contra Trump

El expresidente de la República y primer ministro elegido por el partido de centroderecha PSD, Aníbal Cavaco Silva; diputados y antiguos líderes de la derecha; el primer presidente elegido en democracia, Ramalho Eanes, y diputados del partido liberal declararon públicamente que votarían a Seguro. Todos los principales candidatos a las elecciones presidenciales que no pasaron a la segunda vuelta también anunciaron su voto para Seguro.

En Portugal, el puesto de presidente de la República no asume la dirección política del país, sino que concentra el consenso institucional por encima de la pronunciada contienda parlamentaria.

Seguro ha trascendido las fronteras de su propio campo partidista. La derecha moderada, que actualmente gobierna el país en minoría, es consciente de que la estabilidad de las instituciones depende de un presidente que actúe como un árbitro predecible y no como un elemento provocador de crisis constantes. La propia posición de la derecha moderada hubiera estado en peligro si el candidato de extrema derecha hubiera obtenido un resultado exitoso en las urnas.

Así, una carta abierta antes de las elecciones con más de 6.500 firmas de personalidades vinculadas a la derecha decía: “a pesar de las discrepancias ideológicas, sabemos que António José Seguro no atentará contra los valores democráticos y humanistas, ni contra los derechos, las libertades y las garantías de los ciudadanos”. Seguro reclamó el voto “de todos los demócratas, de todos los humanistas”, frente “al peligro para la democracia” que significa una Chega cada vez más trumpista y destructora. Y el pueblo portugués le ha apoyado.

Unidad, unidad y unidad

La unidad debe partir de la turbulenta situación internacional. Unidad para defender la paz, la soberanía de los países y la denuncia del genocidio en Palestina, frente a las políticas y amenazas de Trump y la imposición de su dictadura mundial; y en Europa contra la invasión imperialista de Rusia en Ucrania.

Unidad para defender la democracia frente al avance de la derecha trumpista que pone en peligro libertades, derechos y conquistas sociales.

Unidad para defender los intereses y condiciones de vida del pueblo sin enfrentamientos entre nosotros, fortaleciendo la comunidad de intereses.

Eduardo Madroñal Pedraza