El consejero de Industria y el alcalde de la localidad visitan el ‘Smart Mobility’ situado en el Edificio Inteligente de El Peñón, que abordará un reto tecnológico en colaboración con el Ayuntamiento y Vodafone

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta y presidente de la Agencia Digital de Andalucía, Jorge Paradela, ha acudido este mediodía al Centro de Emprendimiento Digital Misión Smart Mobility, gestionado por la Agencia Digital de Andalucía, y situado en el Edificio Inteligente de la barriada de El Peñón, en Alhaurín de la Torre.

El alcalde, Joaquín Villanova; la concejala de Comercio y Empresa, María del Mar Martínez, y buena parte del Equipo de Gobierno, han recibido al dirigente autonómico y le han acompañado por las instalaciones del recinto municipal y las startups allí concentradas.

Se trata de uno de los nodos clave de esta red andaluza de emprendimiento digital, especializado en soluciones de gestión inteligente del tráfico, movilidad conectada, optimización de flotas e infraestructuras urbanas conectadas.

Durante la visita, el consejero ha destacado que los cuatro centros Misión han cerrado su primer ejercicio de actividad con 93 startups aceleradas, de ellas 21 se corresponden con el centro malagueño.

El proyecto Misión, liderado por la Agencia Digital de Andalucía (ADA) dentro del programa RETECH del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha alcanzado así en 2025 un importante grado de desarrollo, ya que ha contado con 215 personas emprendedoras participantes y 601 acciones formativas realizadas en sus cuatro centros sectoriales repartidos por Andalucía.

Misión cuenta con una inversión global de 12 millones de euros -8,6 millones proceden de fondos europeos Next Generation-, para la puesta en marcha en 2025 de cuatro centros de emprendimiento digital especializados en sectores estratégicos para la economía andaluza: Agrotech (El Ejido), que acoge a 29 startups; Videojuegos y contenidos digitales (Jaén), donde trabajan 31 startups; Logística portuaria (Puerto de Algeciras), que alberga a 12 startups; y el de Smart Mobility en Alhaurín de la Torre, con 21 startups.

Jorge Paradela ha subrayado que “estos datos demuestran el notable interés que ha despertado el proyecto Misión en el ecosistema innovador andaluz”.

Así, un total de 206 proyectos de emprendimiento digital solicitaron formar parte de la iniciativa, de los cuales 93 startups participan actualmente en los programas de aceleración y alto rendimiento “tras un proceso de selección basado en el grado de innovación, la viabilidad de las propuestas y su diferenciación en el mercado”.

El consejero ha señalado, además, que el programa entra ahora en una nueva fase con el lanzamiento del primer reto tecnológico de innovación abierta: el “Reto de Movilidad Inteligente y Conectada”, que se desarrollará en el centro Smart Mobility de Alhaurín de la Torre en colaboración con su Ayuntamiento y con el patrocinio de Vodafone, para desplegar un piloto de gestión de movilidad basada en datos.

En esta línea, el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha destacado que este reto «buscará soluciones digitales para implementar un piloto en puntos clave del municipio que permitan gestionar, de forma automática y basada en datos, la movilidad en Alhaurín de la Torre, y es un gran ejemplo de colaboración público-privada, con patrocinio de Vodafone».

Uno de los pilares del proyecto Misión es el acompañamiento técnico y formativo. En su primer año de actividad se han desarrollado 601 acciones formativas, entre ellas 74 talleres, 63 masterclass y 464 mentorías especializadas que se han centrado en la validación de modelos de negocio, la estrategia comercial, la expansión internacional o el escalado tecnológico, permitiendo a las startups avanzar desde fases tempranas hasta pilotos con aplicación real.

En paralelo, el programa de inversión y financiación ha reunido a más de 260 asistentes en ciclos formativos, ha celebrado encuentros de inversores con 178 participantes, y desarrollado 28 reuniones one-to-one y 39 mentorías especializadas en inversión.

El consejero ha resaltado que “con este balance, el proyecto Misión desplegado por la Agencia Digital de Andalucía se consolida como una herramienta estratégica para el emprendimiento digital, combinando especialización sectorial, infraestructuras tecnológicas, acompañamiento experto y conexión directa con los retos reales de la economía”.

Ayudas directas y nuevas fases del proyecto

Como parte del despliegue del proyecto, Misión contempla un programa de ayudas por 2,1 millones de euros que permiten financiar tanto el desarrollo de soluciones digitales como su implantación en empresas consolidadas. “Se han recibido 243 solicitudes de startups y pymes, siendo las provincias de Málaga, Sevilla, Granada y Jaén las que concentran el mayor número de ellas, mientras que la inteligencia artificial y la recogida, tratamiento y análisis de datos han sido los ámbitos tecnológicos destacados en el que operan el mayor número de ellas”, ha detallado Paradela durante la visita.

El programa de ayudas se articula en dos líneas. Una línea de desarrollo, dirigida a nuevas empresas digitales, con ayudas de entre 10.000 y 30.000 euros por proyecto, que ha recibido 161 solicitudes de startups. Y una línea de implantación, orientada a pymes que integran soluciones digitales desarrolladas por startups, con ayudas de hasta 40.000 euros por proyecto, donde se han registrado 82 solicitudes.

Durante la intervención, Paradela ha presentado los resultados de las Ayudas RETECH al emprendimiento digital y se ha realizado un balance general de actividad del proyecto Misión hasta la fecha para consolidar a la Consejería como eje vertebrador del emprendimiento digital, la innovación empresarial y el desarrollo sostenible en Andalucía.

Esta visita ha permitido además conocer de primera mano el trabajo que se realiza en el centro y el impacto real de los proyectos incubados y acelerados en el centro.