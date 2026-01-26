Alhaurín de la Torre se suma a la celebración del Día Mundial de la Educación Ambiental retomando esta iniciativa para los colegios e institutos locales, que en esta edición se centrarán en la biodiversidad, refugios climáticos, economía circular y consumo responsable

Con motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, a través del Área de Medio Ambiente, pone en marcha durante el segundo trimestre del curso escolar dos nuevas ediciones de sus ya consolidados programas municipales de educación ambiental, dirigidos al alumnado de los centros educativos del municipio.

Ambas iniciativas, que suman 23 años de trayectoria, refuerzan el compromiso del Consistorio con la sensibilización ambiental desde edades tempranas y alcanzarán este curso a un total de 1.280 escolares y jóvenes. El concejal de Medio Ambiente, Abel Perea, ha destacado “la importancia de educar en sostenibilidad y respeto por el entorno como base para afrontar los retos ambientales presentes y futuros”.

El primero de los programas dio comienzo el miércoles 21 de enero de 2026 en el CEIP Maruja Mallo. Se trata del Programa de Educación Ambiental para 5º de Primaria, titulado “Refugio Climático y Biodiversidad”, que se desarrollará en los colegios del municipio.

El objetivo principal es sensibilizar al alumnado sobre la biodiversidad urbana y su papel esencial en el equilibrio y la salud de los ecosistemas, así como fomentar la protección y el aumento de especies de fauna y flora en Alhaurín de la Torre. De este modo, se contribuye a mitigar los efectos del cambio climático, regulando la temperatura y mejorando la calidad del aire.

Durante los talleres, el alumnado participa activamente en la construcción de cajas nido para fringílidos, elaboradas con materiales reciclados. Estas cajas podrán ser instaladas posteriormente en árboles cercanos a sus viviendas, favoreciendo la nidificación de aves urbanas. Además, se incide en la relevancia de la fauna autóctona, especialmente de las aves insectívoras, fundamentales para el control natural de insectos nocivos como mosquitos y larvas.

Cada taller tiene una duración de 90 minutos por aula. En total, el programa llegará a 23 aulas, con la participación de unos 600 alumnos y alumnas.

El segundo programa arrancará el martes 27 de enero de 2026 y corresponde al XXIII Programa de Educación Ambiental en el Ámbito Urbano, dirigido al alumnado de 1º de ESO de los institutos del municipio, bajo el título “Alhaurín Circular: Jóvenes que cierran el círculo”.

Con una duración total de cuatro horas por clase, repartidas en dos jornadas lectivas, el programa tiene como objetivo fundamental el fomento de la economía circular y la adopción de hábitos sostenibles en la vida cotidiana.

A lo largo de las sesiones se trabajarán aspectos clave como el cambio climático, la contaminación, la gestión de residuos y el consumo responsable. El programa persigue, entre otros resultados, el incremento del conocimiento ambiental del alumnado, la adquisición de hábitos como la reducción, reutilización y reciclaje de residuos, y una mayor participación activa mediante dinámicas prácticas y talleres.

Asimismo, se fomenta el compromiso colectivo, el trabajo en equipo, la creatividad y el pensamiento crítico, alineando el programa con las estrategias municipales de sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Este segundo programa alcanzará a 23 aulas, con la participación aproximada de 680 alumnos y alumnas, y pretende generar un efecto multiplicador que trascienda el aula e impacte en familias, centros educativos y en la comunidad en general.

Desde el Área de Medio Ambiente, Abel Perea ha subrayado que “la educación ambiental es una herramienta clave para construir una Alhaurín de la Torre más sostenible, consciente y comprometida con el futuro del planeta”.