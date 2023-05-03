Asociación de la Prensa de Málaga (APM) | #SemanadelaPrensa | Día Mundial de la Libertad de Prensa

Representantes de la Asociación de la Prensa de Málaga, el Colegio de Periodistas de Andalucía en Málaga, el Sindicato de Periodistas de Andalucía y la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UMA se concentran en la plaza de la Merced con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa

De izquierda a derecha, Rafael Contreras (miembro del Sindicato de Periodistas de Andalucía -SPA-), Juan de Dios Mellado Morales (miembro de la Asociación de la Prensa de Málaga -APM-); Inmaculada Postigo (decana de la Facultad de CC. Comunicación de la UMA); Elena Blanco Castilla (presidenta de la APM); Teresa Santos (presidenta del Colegio de Periodistas de Andalucía en Málaga -CPPAM-); Luis Fernando Prieto (SPA) y Antonio Morales (exfiscal jefe de la Audiencia Provincial de Málaga)

MÁLAGA 03.05.2023 | La Asociación de la Prensa de Málaga, el Colegio de Periodistas de Andalucía en Málaga, el Sindicato de Periodistas de Andalucía y la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga se han concentrado hoy en la plaza de la Merced con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, del que hoy se celebra el 30 aniversario de su proclamación por Naciones Unidas.

La apuesta por un periodismo de calidad, la defensa del derecho a la información como garante de la democracia, la precariedad laboral y las dificultades a las que se enfrentan los profesionales de la comunicación, son algunas de las reivindicaciones de los representantes de los colectivos periodísticos que han querido mostrar su unidad para hacer frente a estos problemas y reivindicar un periodismo libre y de calidad.

Teresa Santos, como presidenta de la Demarcación del Colegio de Periodistas de Andalucía en Málaga ha reclamado a medios y gobernantes una mayor implicación. “Hoy es un día muy importante para recordar a los medios de comunicación que hagan un periodismo de calidad, para reivindicar a los gobiernos que no haya leyes mordaza y que hay que regular el secreto profesional, para subrayar que la precariedad laboral afecta al buen periodismo e insistir en la necesidad de un consejo general de periodistas que trabaje en favor de todas estas iniciativas y del derecho a la información; ese es el primer derecho, porque si no hay información, no hay libertad”.

La presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, Elena Blanco Castilla, ha alertado de la falta de esa libertad: “En España la libertad de prensa no es efectiva, según el último informe de Reporteros Sin Fronteras ocupa el puesto 36, hemos retrocedido cuatro puestos desde el último informe internacional, de ahí la importancia de que luchemos todos unidos. Es primordial que la sociedad comprenda que la libertad de prensa es la piedra angular de las libertades individuales y el motor que garantiza la existencia de los demás derechos”.

En este sentido también se ha expresado Inmaculada Postigo, que ha recordado que la libertad de prensa es fundamental para la existencia de la democracia. “Días como hoy nos dan la oportunidad de pensar y evaluar la situación de la libertad de prensa en estos momentos y alertar de los ataques contra su independencia. Los periodistas somos una pieza clave para garantizar la democracia”. También quiso rendir homenaje a los profesionales de la comunicación y especialmente a las mujeres periodistas, “a veces silenciadas y no reconocidas”.

Por su parte, Luis Fernando Prieto, en representación del Sindicato de Periodistas de Andalucía, ha alertado de la precariedad laboral que caracteriza a la profesión periodística y recordó a los compañeros en conflictos bélicos. “Nos enfrentamos a un periodo electoral intenso en el que muchos periodistas se encontrarán con trabas, manipulación y censura que no se pueden permitir a estas alturas de nuestra democracia”, añadió.

SEMANA DE LA PRENSA

Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Asociación de la Prensa de Málaga celebra estos días su Semana de la Prensa con numerosas actividades para reivindicar un periodismo libre de calidad.

Mañana jueves, 4 de mayo, entregará los premios de su VI Concurso de Prensa. Un total de 160 escolares han participado este año, dentro del proyecto Prensa en mi mochila en el que colaboran la Fundación “la Caixa”, CaixaBank y la Diputación Provincial de Málaga. La entrega de premios a los escolares, que acudirán acompañados de familiares y docentes, será a las 18 horas en la sede de la Asociación de la Prensa de Málaga, con entrada libre hasta completar aforo.

El domingo 7 de mayo la VI Carrera de la Prensa cerrará la semana de actividades con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa. La prueba, de 7 kilómetros por el centro histórico, arrancará a las 9 de la mañana del estadio La Rosaleda y finalizará en la avda. Cervantes, frente al Ayuntamiento de Málaga, donde se entregarán las medallas a las y los ganadores a partir de las 10.30 horas. La carrera incluye una Marcha Solidaria de tan solo dos kilómetros que partirá a las 09.15 horas aprox. de la plaza de la Victoria. La Asociación de la Prensa de Málaga donará parte de la recaudación de la Carrera de la Prensa a los niños y niñas víctimas del terremoto de Turquía y Siria a través de UNICEF.