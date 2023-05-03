Se colocará un dispositivo tecnológico que ordena una presión distinta en horario diurno y nocturno. Se ha comenzado por tres puntos (Jardines de Alhaurín, Polígono Industrial y La Moraga) y se irá extendiendo a las más de 60 entradas de red que hay en el municipio

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre va a aprobar un nuevo decreto de obras de emergencia debido a la situación de sequía que contempla una inversión de más de 500.000 € en la digitalización y automatización de las válvulas de la red municipal de aguas, lo que permitirá conocer al instante la situación de la red municipal y controlar el nivel de presión.

Para ello, y como medida que entrará en vigor en breve, se procederá a la reducción de la presión en horario nocturno. La disminución de presión en la red evita el exceso de tensión que se produce en la misma al ser mucho menor el consumo nocturno, lo que evitará la aparición de averías de tipo general entre el 30 y el 40 por ciento y que supone de inmediato un ahorro significativo en el gasto de agua. Es una medida que apenas apreciarán los vecinos en sus grifos.

El Ayuntamiento está elaborando un proyecto para solicitar fondos europeos para la digitalización de las redes de abastecimiento y saneamiento aunque adelante ahora la inversión dada la extrema necesidad de ahorrar en la que nos encontramos. Por el momento, se ha empezado por tres puntos de la red de distribución (zonas de Jardines de Alhaurín, Polígono Industrial y La Moraga) y se irá extendiendo en los próximos días hasta alcanzar las más de 60 entradas que hay en el municipio.

En los últimos veinte años el Consistorio ha invertido más de 20 millones de euros en obras de mejoras para garantizar el suministro de agua en el municipio y reducir las pérdidas en red. El alcalde, Joaquín Villanova, junto al concejal del Servicio Municipal de Aguas, Francisco José Sánchez, han visitado la primera de estas instalaciones y han hecho hincapié en la necesidad de llevar a cabo actuaciones como esta en un contexto de sequía tan grave como la que nos encontramos. Además, ambos destacaron la necesidad de que se lleven a cabo medidas de ahorro básicas en los hogares y en el día a día porque “cada gesto cuenta, cada gota también”.