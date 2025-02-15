La Casa de la Juventud ha albergado esta celebración, que ha seguido el formato de una ‘Semáforo Party’ y donde no han faltado una barra de cócteles sin alcohol, la música de DJ Paco Luque, photocall, decoración temática y muchas ganas de pasarlo bien

La Hoguera, el programa de ocio alternativo y saludable para los jóvenes de Alhaurín de la Torre, ha celebrado este viernes una de sus fiestas temáticas con motivo del Día de San Valentín. La fiesta, organizada por la asociación Corresponsales Juveniles junto al Área de Juventud, ha sido todo un éxito y centenares de jóvenes entre los 12 y los 17 años han acudido a la llamada a la diversión en esta celebración que se ha desarrollado como es habitual en el Salón de Usos Múltiples de la Casa de la Juventud.

La fiesta ha seguido la dinámica de ‘Semáforo Party’ es decir, los y las jóvenes sin pareja han portado una pulsera verde y los que estan en pareja, de color rojo, mientras que el naranja ha quedado reservado para aquellos en situación “indefinida”. En ella no ha faltado mucha música con el DJ Paco Luque, temática romántica con photocall con globos o una zona de juegos.

Siguiendo la tónica habitual de estos encuentros ha contado con servicio de barra para consumir bebidas sin alcohol como mojitos y refrescos. La gran novedad en esta edición ha sido la colaboración de McDonald’s que, junto a la entrada al evento y por solo 1 € más, permite a estos jóvenes comprar una hamburguesa en su establecimiento del municipio.

La concejala de Juventud, Iraya Villalba, ha asistido al evento y ha podido comprobar como estaban disfrutando los jóvenes y la buena organización del evento en el que no ha faltado seguridad privada y servicio de guardarropa. Casi una veintena de monitores de Corresponsales Juveniles han colaborado para que todo fuera un éxito.

Iraya Villaba ha felicitado a los organizadores por una nueva Hoguera que permite a los menores disfrutar de un ambiente «sano y muy divertido» en momentos puntuales como esta celebración de San Valentín asegurando que desde su área seguirán apostando por celebraciones que hagan que nuestros jóvenes «disfruten y se diviertan» en espacios seguros y no tengan que salir de la localidad».