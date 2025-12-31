La plaza de los Regulares acoge una gran fiesta, con desayuno a base de chocolate y churros, una zambomba a cargo de Encarni Navarro y las campanadas con ‘gomiuvas’ y sidra

La plaza de los Regulares, anexa al Centro Municipal del Mayor San Sebastián, ha vuelto a ser escenario la mañana del 31 de diciembre, de un encuentro festivo dirigido a los mayores de Alhaurín de la Torre para celebrar su particular fiesta de Nochevieja.

El espacio se ha llenado con la presencia de numerosos mayores de la localidad, en un ambiente festivo y alegre que ha incluido un desayuno a base de chocolate con churros y una zambomba navideña a cargo de la artista malagueña Encarni Navarro, que ha hecho las delicias de los asistentes.

A las doce del mediodía se ha procedido a dar unas particulares campanadas que han ido acompañadas de un deseo cada una para el año que entra en horas. Los asistentes han comido doce ‘gomiuvas’ o gominolas y sidra que se les ha repartido y con la que han entrado de manera oficiosa en el 2026.

La iniciativa ha sido organizada por el Área del Mayor, que dirige el edil Miguel Pacheco. El propio concejal ha estado presente junto al alcalde, Joaquín Villanova, y otros ediles de la Corporación Municipal, así como el personal del área. Villanova ha deseado un buen año para todos los mayores de la localidad con mucha «salud y ganas de disfrutar y pasarlo bien» por lo que les ha invitado a seguir acudiendo al Centro del Mayor con todas las actividades que ofrecen.