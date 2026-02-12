El Área de Servicios Operativos del Ayuntamiento ha encargado estos trabajos a lo largo de más de 5 km., desde Santa Clara a Pinos, y que abarcan el arreglo del acerado y reposición del hormigón impreso en aquellos puntos dañados o afectados por las raíces de los árboles

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha iniciado un ambicioso plan de revisión y reparaciones en la travesía urbana, entre las glorietas de Santa Clara-Tabico y de la urbanización de Pinos, y que se centrará específicamente en los posibles daños y desperfectos en los alcorques y tramos de acera afectados por las raíces de los árboles.

Los trabajos, encargados por el alcalde, Joaquín Villanova, ya están en marcha y se prolongarán a lo largo de las próximas semanas. Son más de 5 kilómetros en los que se estima que existen hasta un millar de ejemplares entre jacarandas, ficus, palmeras y otras especies urbanas con sus correspondientes alcorques, algunos de ellos de una antigüedad considerable.

El Área de Servicios Operativos que dirige Rodrigo Jiménez estima una inversión de unos 75.000 euros en estas obras, muy necesarias para garantizar el buen estado de la plataforma peatonal en el eje que conforman las avenidas Málaga, de la Paz, Europa, Cristóbal Colón, Reyes Católicos, Nueva Iberia y Viñagrande.

Se trata de aceras algunas de ellas con hasta 25 años (la travesía urbana se empezó a construir en 2001) y por donde pasan miles de peatones a diario. Se da además la circunstancia de que el crecimiento de determinados árboles y sus raíces han dañado y levantado el pavimento, por lo que se hace necesario un arreglo integral para prevenir caídas y accidentes.

Los operarios se encuentran actualmente trabajando a la altura de la rotonda de El Lagar. Las tareas incluyen la revisión, retirada en su caso del pavimento y reposición del hormigón impreso, juntas de dilatación y aquellos elementos dañados. El Ayuntamiento pide paciencia a la ciudadanía, ya que se trata de un plan integral que se prolongará durante un tiempo debido a la importante extensión del tramo.