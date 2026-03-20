Málaga se convertirá el próximo 16 de abril de 2026 en el epicentro del posicionamiento web con la llegada de SEO Vibes on Tour, un evento que reunirá a profesionales del marketing digital, SEO y creación de contenido en la capital de la Costa del Sol.

La iniciativa, impulsada por WhitePress®, aterriza por primera vez en Málaga tras el éxito de sus ediciones en ciudades como Madrid y Barcelona, apostando ahora por un formato más cercano que busca conectar con el ecosistema digital local.

Ponencias con expertos del sector SEO

El encuentro contará con la participación de destacados profesionales del posicionamiento web como Javier Bermúdez, Giannella Ligato, Antonio Ruiz Antonaya y Juan Carlos Claros Sierra, quienes compartirán casos reales, estrategias y tendencias actuales del sector.

Durante la jornada, los asistentes podrán conocer de primera mano herramientas, técnicas y experiencias enfocadas a mejorar la visibilidad online, el tráfico web y el rendimiento de proyectos digitales.

Networking con el sello #CerveSEO

Uno de los grandes atractivos del evento será el espacio de networking #CerveSEO, una propuesta que combina aprendizaje y conexión entre profesionales en un ambiente distendido, con cerveza y picoteo, favoreciendo el intercambio de ideas y oportunidades laborales.

📍 Detalles del evento