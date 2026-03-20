La Asociación Abrazo Amigo ha celebrado este viernes la tercera edición de su Concurso de Torrijas en el Centro Cívico de Alhaurín de la Torre, en una jornada marcada por la participación, el ambiente familiar y el sabor de una de las recetas más tradicionales de la Cuaresma.

El certamen, ya consolidado dentro de la programación previa a la Semana Santa, ha reunido a numerosos vecinos y vecinas, que han podido disfrutar de hasta siete elaboraciones distintas, destacando tanto por su presentación como por la variedad de propuestas, desde las clásicas con azúcar hasta las elaboradas con miel.

La presidenta de la asociación, Maribel Mena, ha agradecido la implicación de todos los participantes y ha puesto en valor el esfuerzo colectivo que hay detrás de este tipo de actividades, que además sirven para visibilizar la labor que realiza Abrazo Amigo con personas con enfermedades crónicas.

Organizado en colaboración con las áreas de Asuntos Sociales, Igualdad y Participación Ciudadana, el concurso ha vuelto a convertirse en un punto de encuentro vecinal, reforzando la convivencia y el tejido social en el municipio a través de la gastronomía y las tradiciones populares.